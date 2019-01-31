حقيقة وفاة الفنانة مي عز الدين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، نبأ وفاة الفنانة المصرية مي عز الدين، وسرعان ما تبين أنها شائعة لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن "مي" بدأت تصوير أولى مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل الجديد "البرنسيسة بيسة" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" من تأليف مصطفى عمر وفاروق، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة مى عز الدين وسوسن بدر، ومحمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم. وفق "العربي اليوم"