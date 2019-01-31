على محض الصدفة: الأمطار تفشل عملية سرقة مصرف بأمريكا

أدت أمطار هطلت على ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى كشف عمليات حفر نفق تحت شارع بغية الوصول إلى المصرف الكائن بمدينة ميامي، علما بأنه جاء ذلك على محض الصدفة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "هناك أكثر من شخص عملوا على حفر النفق دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المصرف". "بحسب سكاي نيوز"

كماا أشارت التحقيقات إلى أن هذا النفق يعتبر فريدا من نوعه باعتباره ضيق للغاية، على عكس الأنفاق التي استخدمت سابقا في عمليات سرقة مشابهة.

وأوضح المحققون أن النفق الذي كان يجري العمل عليه، قد بلغ طوله حوالي 50 مترا وقطره أقل من متر، وكان يحتوي بداخلة مولد كهربائي وسلم وكرسي، منوهين إلى النفق كان يتجه نحو الصراف الآلي في البنك