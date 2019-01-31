كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليا مصطفى تبدأ تصوير "قمر هادي" السبت المُقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ الفنانة داليا مصطفى، تصوير مشاهدها في مسلسل "قمر هادي" يوم السبت المقبل.

وتقوم "داليا" خلال الأحداث بدور شخصيتين في وقت واحد الأولى "مريم" وهي زوجة الفنان هاني سلامة والثانية "سلمي" وهي صديقتها الوحيدة والتي تعد من أقرب الناس إليها، مشيرة إلى أن العمل يدور محوره في إطار الإثارة والتشويق والأكشن.

"قمر هادي" بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رءوف عبدالعزيز.