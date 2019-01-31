كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليا مصطفى تبدأ تصوير "قمر هادي" السبت المُقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبدأ الفنانة داليا مصطفى، تصوير مشاهدها في مسلسل "قمر هادي" يوم السبت المقبل.
وتقوم "داليا" خلال الأحداث بدور شخصيتين في وقت واحد الأولى "مريم" وهي زوجة الفنان هاني سلامة والثانية "سلمي" وهي صديقتها الوحيدة والتي تعد من أقرب الناس إليها، مشيرة إلى أن العمل يدور محوره في إطار الإثارة والتشويق والأكشن.
"قمر هادي" بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رءوف عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر داليا مصطفى تبدأ تصوير "قمر هادي" السبت المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.