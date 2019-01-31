نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط 2019 للفصل الدراسي الأول

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط ظهور النتيجة للفصل الدراسي الأول ٢٠١٩، والمتوقع ظهورها قريبا وقد تكون خلال الساعات القادمة، حيث أنها ستظهر رسميا على موقع التربية والتعليم الإلكتروني وموقع دمياط التعليمي، فور إعتمادها من محافظ دمياط، ونتمنى لجميع الطلبة والطالبات المزيد من النجاح والتفوق، وسنوافيكم دائما بكل المستجدات حول هذا الموضوع.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط 2019:

الشهادة الإعدادية

يمكنم الحصول على النتيجة فور إعتمادها من محافظ دمياط، على موقع التربية والتعليم الإلكتروني من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بك والاسم، وأيضا بنفس الطريقة من خلال موقع دمياط التعليمي من هنا، ويمكننا توفيرها لك هنا أيضا بعد ظهورها فقط قم بترك الاسم ورقم الجلوس الخاص بك في التعليقات، وسنرد عليك فور ظهور النتيجة، ونأمل النجاح لكل الطلبة والإنتقال بعد ذلك إلى المرحلة التعليمية المفضلة وهي التعليم الثانوي أو الفني، وبعد الإنتهاء من الإمتحانات الأيام القليلة الماضية، يتمتع الطلاب الآن بفترة راحة قصيرة قبل إستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

ولكن فترة الأجازة تسودها حالة من القلق والتوتر حتى ميعاد ظهور النتيجة، حيث أن مستوى النتيجة ستكون حافز لهم لإستكمال الدراسة في الترم الثاني من الصف الثالث الإعدادي.

كما تحتوي محافظة دمياط على الإدارت التعليمية التالية:

إدارة الزرقا.

إدارة السرو.

إدارة دمياط.

إدارة دمياط الجديدة.

إدارة عزبة البرج.

إدارة فارسكور.

إدارة كفر البطيخ.

إدارة كفر سعد.

إدارة أبو غالب.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

وقد ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات التالية:

الجيزة.

الاسكندرية.

مطروح.

كفر الشيخ.

ومن المنتظر ظهور نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة يوم السبت القادم، حسب تصريحات مديرية التربةي والتعليم بالمحافظة، كما ستوقع ظهور نتائج باقي المحافظات تباعًا خلال الأسبوع القادم، وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير.