نتيجة الشهادة الاعداية 2019 الشرقية ” الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول برقم الجلوس عبر...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية ورابط استعلام نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019 سنقوم بتقديمة لكم من خلال هذا التقرير، هذا حيث ارتفعت نسبة البحث خلال الساعات الجارية عن أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية.

خاصة مع انتهاء طلاب الصف الثالث الاعدادي من آداء اختبارات الترم الأول، وبدء عمليات تصحيح أوراق اختبارات الطلاب، والتي أوشكت علي الأنتهاء وستظهر قريبًا نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم برفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع لمحافظة الشرقية، وذلك بعد اعتماد السيد المحافظ للنتيجة مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية

أوشكت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية علي الظهور، وذلك مع قرب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والتي سارت بالتناوب مع أيام أختبارات الطلاب والذين انتهوا من آداء اختبارات الترم الأول للصف الثالث الاعدادي منذ أيام قليلة.

حيث ستخضع نتائج الطلاب فيما بعد للمراجعة والتجميع ليقوم بعدها السيد محافظ الشرقية باعتماد النتيجة، بعدها مباشرة ستقوم مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الشرقية بالاعلان عن النتيجة للطلاب وأولياء الأمور، وذلك من خلال رفعها عبر الموقع الإلكتروني التابع للمحافظة لتكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس فقط.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية من خلال اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية:

موقع الشرقية توداي

يمكنكم أيضًا الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية من خلال موقع الشرقية توداي، وهو واحد من المواقع التي تقوم برفع نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية فقط، حيث يمكنكم استخراج النتيجة برقم الجلوس من خلال :

الدخول علي رابط الشرقية توداي ادخال رقم الجلوس الضغط علي بحث

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في المحافظات

هذا وقد وصلت نسبة النجاح التي حققها طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة مرسة مطروح إلى 73.3%، والتي أظهرت ارتفاع بقيمة 14%، هذا بالمقارنة بالنسبة التي حققها الطلاب العام الماضي، حيث قام محافظ مرسى مطروح باعتماد النتيجة بالأمس في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.

كما ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الجيزة كذلك، وسجلت المحافظة نسبة نجاح بقيمة 71.23%، وجاءت إدارة جنوب الجيزة في المركز الأول من بين الإدارات الأخرى، هذا من حيث نسبة النجاح التي حققتها الإدارات.

هذا ويمكنكم الإطلاع على المزيد من المعلومات حول أخبار النتيجة من خلال متابعة هذا التقرير بانتظام، والذي سنقوم بتحديثه بصورة مستمرة بكل جديد.

وسيتم اليوم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة من قبل المحافظ، والتي أظهرت ارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح التي حققها الطلاب هذا العام، وجاء هذا خلال التصريحات التي قام بها السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.