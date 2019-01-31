نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة ورابط استعلام نتيجة الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة نقدمه لكم من خلال موقعنا، موقع عرب فور نيوز، حيث نتابع معكم من خلال هذا التقرير كافة أخبار النتيجة وكل جديد، هذا وستقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الأيام القليلة القادمة بالإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني التابع للمديرية.

وسنقوم من خلال هذا التقرير بإضافة رابط موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع لمحافظة الجيزة، بحيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة مباشرة برقم جلوس الطالب فور رفعها على الموقع.

وصل أعداد الناجحين في محافظة الجيزة نحو 103601 طالب وطالبة، وحققت أعداد الناجحين نسبة نجاح بقيمة 71.23%، وقد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام بقيمة 2%، عند مقارنتها بنسبة النجاح التي حققها الطلاب العام الماضي، وكانت نسب نجاح الطلاب في المواد كالتالي: الرياضيات بقيمة 88.78%.

الدراسات الاجتماعية بقيمة 88.34%

اللغة العربية بقيمة 88.73%. هذا وسجلت إدارة جنوب الجيزة المركز بالأول بالنسبة لباقي الإدارات، هذا وفقًا للتصريحات التي أعلن عنها المحافظ، ووصلت نسبة نجاحها إلى 84.2%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة يمكنكم الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب فقط فور رفع النتيجة مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة، حيث ستقوم مديرية التربية والتعليم برفع النتيجة للطلاب وأولياء الأمور مباشرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورفع الدرجات عبر الموقع الإلكتروني، وستخضع النتيجة للاعتماد من قبل المحافظ كذلك قبل أن يتم رفعها بلحظات.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن ظهور النتيجة، ويمكنكم الآن معرفة نتائج الطلاب من خلال الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم والاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس فقط.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة برقم جلوس الطالب الترم الأول من خلال اتباع الخطوات البسيطة التي سنقوم بتوضيحها لحضراتكم، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر رابط مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة مباشرة فور رفعها وذلك باتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة ومتابعة مستمرة لأخبار النتيجة وكل جديد سنقدمه لكم من خلال هذا التقرير، حيث سنتابع معكم من خلال هذا المقال آخر أخبار النتيجة وكل ما تريد معرفته عن أخبار النتيجة، بحيث يمكنكم متابعة هذا التقرير بصورة مستمرة والإطلاع على المزيد من الأخبار التي تتعلق بالنتيجة.

لازلنا في متابعة معكم لأخبار النتيجة، حيث لازالت عمليات الاستعلام عن النتيجة مستمرة إلى الآن، والمزيد من المعلومات سنقوم بمتابعتها معكم بصورة مستمرة، وكل جديد سنقوم بتوفيره لكم.

يمكنكم أيضًا معرفة نتائج الطلاب من خلال ترك تعليق على هذا المقال برقم جلوس الطالب، المراد الاستعلام عن النتيجة الخاصة به، حيث سنقوم بتوفير النتيجة مباشرة من خلال الرد على التعليقات.

هذا ويمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتائج وطرق الاستعلام عنها، كما يمكنكم ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير.

هذا وسيقوم محافظ القاهرة اليوم باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019، حيث سيتم اعتماد النتيجة مباشرة فور الانتهاء من أعمال التجميع والمراجعة، وذلك وفقًا للتصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.