موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة على موقع بوابة التعليم الأساسي وبشرى سارة لطلبة...

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، وقد أكد محمد عطية أنه من المقرر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي السبت القادم، وذلك بعد أن ظهرت جميع نتائج سنوات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية، على موقع بوابة التعليم الأساسي.

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة بعد أن مرت امتحانات نصف العام دون وجود شكاوى، وجاري الآن تجميع النتائج من 34 كنترول على مستوى القاهرة، وصرح “عطية” بأن:

نسبة النجاح كبيرة، ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية السبت القادم، واعتمادها من محافظ القاهرة، عقب الانتهاء من تجميعها.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها على بوابة التعلمي الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.

كتابة رقم الجلوس والحصول على النتيجة.

عليك التأكد من الضغط بشكل صحيح على كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية، فعند الضغط بشكل غير صحيح، قد تفتح صفحة أخرى لا علاقة لها بالمطلوب.

نتائج الامتحانات القاهرة

انتهت امتحانات نصف العام في محافظة القاهرة يوم 24 يناير، وظهرت نتائج جميع سنوات النقل على موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة، وموقع بوابة التعليم الأساسي، ومن المنتظر ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي خلال الأسبوع القادم، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير القادم.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، كما ظهرت بالأسكندرية ومحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، وقد جاءت نسب النجاح مرتفعة ذلك العام عن العام الماضى، إذ بلغت نسبة النجاح بالأسكندرية 86.1%، وكذلك حققت محافظة كفر الشيخ نسبة نجاح 85.7%.