نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مرسى مطروح “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس عبر...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم نقدمها لكم، حيث قام محافظ مطروح اللواء “مجدي الغرابلي” اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح الدور الأول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019

هذا وقد سجلت نسبة نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح نحو 73.3%، وبالتالي فإن نسبة النجاح هذا العام قد ارتفعت بالمقارنة بنسبة النجاح التي حققها الطلاب العام الماضي بنحو 14%.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح

ساعات قليلة وتقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح برفع نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول، حيث قام محافظ مطروح اليوم منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح، والتي سجلت نسبة نجاح 73.3%، وخلال التصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة مطروح، الدكتور “سمير النيلي”، فإن أعداد طلاب الشهادة الاعدادية الذين قد تقدموا لآداء اختبارات الفصل الدراسي الأول في المحافظة قد سجلت 6996 طالب وطالبة.

في حين أن أعداد الطلاب الذين قد حضروا الاختبارات بشكل فعلي قد سجلت نحو 6859 طالب وطالبة، أما بالنسبة لأعداد الطلاب الناجحين، فقد سجلت نحو 5026 طالب وطالبة، وأضاف وكيل الوزارة خلال التصريحات أن أعداد الناجحين قد سجلت نسبة نجاح 73.3%.

هذا ويمكنكم أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة مطروح من خلال ترك تعليق على هذا المقال به رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، وسنقوم بالرد على تعليقاتكم بتفاصيل النتائج المراد الاستعلام عنها، ونتمنى لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 مطروح

هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح من خلال اتباع الخطوات التالية:

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بمطروح

وخلال التصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فقد أشار إلى حرص الوزارة على الإسراع في إظهار النتائج، وذلك من خلال تكليف 4 كنترولات بالمحافظة للإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وكانت الكنترولات في “الحمام ومطروح وسيوة وبراني”، هذا حرصًا على تطبيق السرعة والدقة في نفس الوقت.

هذا وقدم محافظ مطروح كذلك التهنئة والمباركات لجميع طلاب الشهادة الاعدادية 2019 على النجاح الباهر الذي حققوه هذا العام، مضيفًا أنه يجب على الجميع بذل قصارى جهده، بالنسبة للطلاب الناجحين لتقديم المزيد، والغير ناجحين للحصول على ما هو أفضل، وضرورة الإلتفات لما هو أفضل وعدم النظر إلى السلبيات.

هذا ويمكنكم أيضًا استعلام النتيجة من خلال ترك تعليق على هذا المقال برقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن النتيجة الخاصة به، حيث سنقوم بتوفيره نتيجة الطالب من خلال الرد على التعليق مباشرة، كما يمكنكم أيضًا ترك استفساراتكم في تعليقات المقال وسنقوم بالإجابة عنها.

هذا ويمكنكم كذلك متابعة هذا التقرير باستمرار، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتيجة معكم باستمرار، والمزيد من المعلومات سنقوم بتوفيرها لحضراتكم بصورة مستمرة.

هذا ويمكنكم كذلك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح من خلال ترك تعليق على هذا المقال برقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، وسنقوم بتوفير النتيجة لكم مباشرة.

المزيد من المعلومات التي تتعلق بالنتيجة وكل جديد سنقوم بإضافته لكم خلال هذا التقرير، وكل جديد يمكنكم متابعته من خلال متابعة المقال، حيث سنقوم بتحديث محتوى المقال بصورة مستمرة بكل جديد.

وخلال التصريحات التي أعلن عنها وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة، فإن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 سيتم اعتمادها اليوم من قبل السيد المحافظ، حيث ستنتهي اليوم أعمال التجميع لدرجات الصف الثالث الاعدادي في القاهرة، بعدها سيتم اعتماد النتيجة مباشرة.