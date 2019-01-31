نتيجة الصف الثالث الاعداي 2019 الشرقية ” الشهادة الاعدادية” الفصل الدراسي الأول عبر...

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية ومتابعة مستمرة لآخر أخبار النتيجة والطرق التي يمكن من خلالها الوصول لنتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي 2019 سنقوم بتقديمها لكم، حيث ستقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية عبر الموقع الإلكتروني التابع لمحافظة الشرقية.

هذا وقد اقترب موعد اعلان النتيجة بشكل كبير، خاصة مع قرب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات وفقًا للتصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، وسنقوم معكم من خلال هذا التقرير بمتابعة أخبار نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية لحين ظهورها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية

قام محافظ مرسي مطروح اليوم الثلاثاء الموافق 29/1/2019 باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 لمحافظة مطروح والتي سجلت نسبة نجاح بقيمة 73.3% ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الأول بالعام الدراسي 2018-2019 في باقي المحافظات خلال هذا الأسبوع تحديدًا نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية.

حيث سيتم الإعلان عن النتيجة مباشرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والتي تخضع لها أوراق اختبارات طلاب الشهادة الاعدادية بالمحافظة، بعدها ستخضع النتيجة لمراجعة أخيرة قبل أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ والإعلان عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الشرقية يتاح الاستعلام عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الشرقية، حيث ستقوم الوزارة برفع النتيجة مباشرة فور الانتهاء من اعدادها بعد قيام المحافظ باعتمادها مباشرة، حيث يمكن وقتها للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط .

ويمكن أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الشرقية، من خلال موقع الشرقية توداي، حيث يتم رفع النتيجة علي الموقع لتكون متاحة للاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 في المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة مرسى مطروح، وحققت النتيجة نسبة نجاح بقيمة 73.3%، حيث ارتفعت نسبة النجاح هذا العام بقيمة 14%، بالمقارنة بنسبة النجاح التي حققها الطلاب العام الماضي.

هذا وقام محافظ الجيزة بالأمس كذلك باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالجيزة، حيث وصلت نسبة النجاح التي حققها الطلاب إلى 71.23%، وأشارت التصريحات إلى الإدارة التي حازت المركز الأول في الجيزة، وهي إدارة جنوب الجيزة، وتجاوزت نسبة النجاح التي حققتها الإدارة حاجز ال88%.

هذا وسنوفر لكم من خلال هذا التقرير المزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتيجة، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد بصورة مستمرة.

هذا وسيقوم محافظ القاهرة اليوم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، وفقًا للتصريحات الصادرة عن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، والتي أكد خلالها أن اعتماد النتيجة سيكون اليوم فور الانتهاء من أعمال التجميع والمراجعة.