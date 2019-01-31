نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول برقم...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية ورابط استعلام النتيجة نقدمه لكم من موقع عرب فور نيوز، حيث سنتابع معكم من خلال هذا التقرير جميع الأخبار التي تتعلق بنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بصورة عامة ونتيجة محافظة الإسكندرية بصورة خاصة، هذا خاصة مع إقتراب موعد الإعلان عن النتيجة بشكل ملحوظ.

هذا حيث أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي “الشهادة الاعدادية” على الانتهاء من آداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية خلال فترة قصيرة، ولهذا فإننا نقدم لكم متابعة مستمرة لكافة أخبار النتيجة.

وقد وصل أعداد طلاب الشهادة الاعدادية 2019 المتقدمين لآداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2019 إلى 87058 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 324 لجنة تابعة لكافة الإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية، وجاءت اللجان كالتالي: 21 لجنة تابعة لإدارة غرب. 38 لجنة تابعة لإدارة وسط. 78 لجنة تابعة لإدارة المنتزه. 73 لجنة تابعة لإدارة شرق. 34 لجنة تابعة لبرج العرب. 28 لجنة تابعة لإدارة العامرية 44 لجنة تابعة لإدارة العجمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية سيتم الإعلان عنها قريبًا، حيث ستقوم مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الإسكندرية بالإعلان عن نتائج الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني، وسيتم هذا فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي تخضع إليها أوراق الطلاب خلال الفترة الحالية، هذا كما ستخضع النتائج للمراجعات ويتم اعتمادها في آخر الأمر من قبل السيد محافظ الإسكندرية، ليتم رفع النتيجة بعدها مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع للمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

هذا ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية “الصف الثالث الاعدادي” مباشرة فور رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم من خلال اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التي سنقوم بتوضيحها لحضراتكم، وخطوات الاستعلام تتم مباشرة فور الإعلان عن ظهور النتيجة من قبل الجهات الرسمية.

هذا وقد ذكرت التصريحات أن أعداد المتقدمين لآداء اختبار الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول قد وصل إلى 87058 طالب وطالبة، وقد وصلت أعداد اللجان التي تم توزيع الطلاب السابق أعدادهم عليها إلى 324 لجنة تم توزيعها على الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الإسكندرية كالتالي:

78 لجنة تابعة لإدارة المنتزه. 73 لجنة تابعة لإدارة شرق. 38 لجنة تابعة لإدارة وسط. 21 لجنة تابعة لإدارة غرب. 44 لجنة تابعة لإدارة العجمي. 28 لجنة تابعة لإدارة العامرية. 34 لجنة تابعة لإدارة برج العرب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية وكل ما تريد معرفته عن أخبار النتيجة سنقوم بتقديمه لحضراتكم من خلال هذا المقال، بحيث يمكنكم متابعة المقال بصورة مستمرة والإطلاع على كل جديد، وذلك من خلال متابعة التحديثات المستمرة لهذا المقال.

يواجه موقع مديرية التربية والتعلم ضغط كبير خلال الساعات الجارية، ويرجع هذا إلى الإقبال الشديد من قبل أولياء الأمور والطلاب على الاستعلام عن النتيجة، هذا ويمكنكم المحاولة باستمرار لحين عمل الموقع، كما يمكنكم أيضًا ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير، وسنقوم بتوضيح جميع الاستفسارات من خلال التحديثات.

نتائج المحافظات

حقق طلاب الجيزة نسبة نجاح بقيمة 71.23%، وهي نسبة ترتفع بقيمة 2% عن نسبة النجاح التي حققها الطلاب في العام الماضي، هذا وفقًا للتصريحات التي أعلن عنها محافظ الجيزة، والذي قام منذ قليل باعتماد النتيجة، وجاءت إدارة جنوب الجيزة في المركز الأول بين الإدارات من حيث نسب النجاح التي حققتها كل إدارة.

بينما ارتفعت نسبة النجاح التي حققها الطلاب في محافظة مرسى مطروح هذا العام بقيمة 2%، لتسجل هذا العام نسبة نجاح بقيمة 73.3%، والنتيجة تم رفعها من قبل مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة مطروح عبر موقعها الإلكتروني.

هذا وسنقدم لكم من خلال هذا التقرير متابعة مستمرة لكل جديد، حيث سنقوم بمتابعة أخبار نتائج باقي المحافظات، والتي من المحتمل أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، وأشارت التصريحات إلى أن نتيجة محافظة القاهرة سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

هذا وسنتابع معكم بصورة مستمرة كل جديد يتعلق بأخبار النتيجة، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على المزيد من المعلومات التي تتعلق بالنتيجة وروابط الاستعلام عنها.

هذا وسيقوم محافظ القاهرة اليوم الخميس باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة، والتي أكد خلالها ارتفاع نسبة النجاح التي حققها طلاب القاهرة هذا العام.