نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس سيتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث أوشكت عمليات التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء، بحيث سيتم الإعلان عن النتيجة مباشرة فور اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ الإسكندرية.

هذا وقد أكدت المصادر أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الإسكندرية سيتم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع لمحافظة الإسكندرية، هذا تسهيلًا على الطلبة وأولياء الأمور، بحيث يتمكن الطلاب من الإطلاع على الدرجات التي أحرزوها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الإسكندرية

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الإسكندرية، حيث أوشكت عمليات تصحيح أوراق اختبارات طلاب الصف الثالث الاعدادي 2019 على الانتهاء، وسيتم الإعلان عن النتيجة مباشرة، فور قيام السيد المحافظ باعتماد النتيجة، وذلك خلال الساعات القادمة.

وقد وصل أعداد طلاب الشهادة الاعدادية 2019 المتقدمين لآداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2019 إلى 87058 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 324 لجنة تابعة لكافة الإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية، وجاءت اللجان كالتالي:

21 لجنة تابعة لإدارة غرب.

38 لجنة تابعة لإدارة وسط.

78 لجنة تابعة لإدارة المنتزه.

73 لجنة تابعة لإدارة شرق.

34 لجنة تابعة لبرج العرب.

28 لجنة تابعة لإدارة العامرية

44 لجنة تابعة لإدارة العجمي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني، حيث أكدت المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن نتائج الطلاب سيتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، والاستعلام عن النتيجة يكون من خلال:

الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الإسكندرية. ادخال رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته الضغط على بحث أو أظهر النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

هذا ويمكنكم كذلك الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات، حيث سنوفر لكم متابعة مستمرة لأخبار النتيجة والطرق التي يمكن من خلالها الوصول لنتائج الطلاب برقم الجلوس فقط، كما سنتابع معكم من خلال هذا التقرير أخبار النتيجة وكل جديد، تابعونا لمعرفة المزيد.

نتيجة المحافظات

هذا وقد ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%، كما حققت محافظة مطروح كذلك نسبة نجاح بقيمة 73.3%، والمزيد من أخبار النتائج سنقوم بنقلها لكم، فقد تابعونا.

وقام محافظ الجيزة كذلك باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في المحافظة، والتي سجلت نسبة نجاح هذا العام بقيمة 71.23%، أي ارتفاع بقيمة 2%، وذلك بالمقارنة بالعام الماضي، والمزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتيجة سنقوم بتوفيرها لحضراتكم خلال هذا التقرير.

هذا ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج باقي محافظات الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، كما أعلنت مجموعة من المصادر التابعة لتعليم القاهرة عن قرب انتهاء عمليات التصحيح، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة يوم السبت وفقًا للتقديرات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 قمنا بتقديمها لكم من خلال هذا التقرير، حيث وفرنا لكم من خلال المقال رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة، بحيث يمكنكم متابعة كل جديد من خلال متابعة التقرير، والمزيد يمكنكم معرفته من خلال ترك تعليق بما لديكم.

هذا وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم “محمد عطية” التابع لمحافظة القاهرة، على أن اليوم الخميس سيكون موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 لطلاب محافظة القاهرة من قبل المحافظ، مضيفًا أن نسبة نجاح الطلاب هذا العام رائعة.