“رابط جديد” الآن نتيجة الإعدادية بكفر الشيخ 2019 الترم الأول ” ثالثه اعدادي”...

اعتمد السيد اللواء الدكتور اسماعيل طه نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول بمحافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85.7% من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات نصف العام في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لإمتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية عدد 52300 طالب وطالب، وعقب انتهاء الإمتحانات بدأت أعمال كنترول الشهادة الإعدادية على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2019

صرحت الدكتورة بثينة كشك وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول قد مرت بسلام وبدون أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمر، وقد بدأت أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد عقب انتهاء الإمتحان مباشرة، حتى تتمكن المديرية من إعلان النتيجة على جميع الطلاب في أقرب وقت من خلال شبكة الإنترنت عبر موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال توزيع كشوف أسماء الناجحين على الطلاب.

رابط نتيجة اعدادية كفر الشيخ 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول رسميا، وقد قام موقع فيتو الإلكتروني بتوفير رابط مباشر لمعرفة النتيجة من هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وذلك من خلال تسجيل رقم الجلوس وكتابة الكود الواضح أمامك ثم كتابة عرض النتيجة وسوف يظهر لك المجموع الكلي مباشرة، عزيزي الطالب اذا واجهتك صعوبة في الإستعلام عن النتيجة يمكنك تسجيل رقم جلوسك في تعليق وسوف نقوم بالرد عليه.