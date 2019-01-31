بالفيديو - الفنانات و المقاطع المسربة .. قصص مثيرة تحت شعار " للكبار فقط "

رانيا يوسف

فوجئت رانيا يوسف بالزج بها في أحد مقاطع الفيديو الإباحية والادعاء بأنها هي من تظهر بالفيديو، وتقدمت ببلاغ للقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.

المغربيات مريم حسين وفاطمة تحيحيت وفدوى طالب

انتشر مقطع إباحي للممثلة المغربية العراقية المقيمة في الإمارات مريم حسين في نهاية 2017، وادعت أنه مفبرك. وحال مريم حسين حال فنانة مغربية أخرى هي فاطمة تحيحيت التي نسب فيديو إباحي لها في إبريل 2017، إلا أنها نفت صلتها بالفيديو وتوعدت بمتابعة الجناة قضائيا للتشهير بها مستغلين الشبه وتقارب الملامح. وتكرر السيناريو في يونيو 2016، مع الممثلة المغربية فدوى طالب التي دحضت ظهورها في فيديو إباحي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونسبوه إليها، وردت على فيس بوك بالقول: "هاديك ماشي أنا.. اتقوا الله في أعراض الناس".

لونا الحسن

أطوار حادثة مشابهة كانت بطلتها الممثلة السورية لونا الحسن التي أثارت الكثير من الجدل وسبق أن تم انتهاك خصوصيتها بتزييف ونشر صور عارية لها في مواقع إباحية بمقابل مادي، وتتمثل أطوار تلك الحادثة وفق الروايات بأن الحسن كانت على علاقة بأطراف من تنظيمات مسلحة وسرقت منهم مبالغ مالية خيالية، فتم بيع تلك الفيديوهات لمواقع إباحية.

منى فاروق وشيما الحاج

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو تظهر فيه فنانتان هما منى فاروق وشيما الحاج، مرتديتين ملابس شبه عارية، وترقصان في أوضاع مخلة مع أحد الأشخاص، ظن البعض أنه المخرج خالد يوسف.

مريم بن مامي

الممثلة التونسية مريم بن مامي، كشفت في 8 سبتمبر 2018، تفاصيل الزج بصورتها في فيلم إباحي، موضحة أن الحادثة تعود إلى طلب مجموعة من الشبان منها أثناء تواجدها رفقة نجلتها على متن سفينة بجزيرة قرقنة في تونس، أن تشاركهم في شريط وثائقي عن جهة ما للترويج لها، وأصروا على ذلك فلم تستطع رفضهم، إلا أنها فوجئت باتصال من جهات أمنية بمدينة صفاقس يبلغونها بعثورهم على صورتها في فيلم إباحي، مؤكدة أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء الشبان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات التي أعتبروها بداية للاغراء في تاريخ هولاء الفنانين :