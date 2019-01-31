كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكو وهشام ماجد في كواليس تصوير "اللعبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بداية أولى مشاهد تصوير مسلسل "اللعبة" للنجم شيكو وهشام ماجد بالشوارع المختلفة بمدينة الشيخ زايد وسار جو ملئ بالبهجه والسعادة بين جميع كرو العمل والذين أشارو بجدية وضرورة تقديم عمل جيد يلقي أستحسان ورد فعل الجمهور في السباق الرمضاني المقبل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي بحت مما يناسب جميع فئات المجتمع. ويتضمن المسلسل نخبه كبيرة من النجوم الا وهم الفنان شيكو‘ هشام ماجد‘ أحمد فتحي ‘ محمد ثروت ‘ مي كساب‘ ميرنا جميل ‘ سامي مغاوري‘ عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه " سكرين 2000" للمنتج أمير شوقي ومن سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشراف على الكتابة فادي ابو السعود ومنتج فني أيمن شوقي ومستشار إعلامي حسام صلاح وإخراج معتز التوني.

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