“جاري اعتماد” اليوم نتيجة إعدادية القاهرة الترم الأول 2019 -تالته إعدادي- برقم الجلوس...

صرحت مديرية التربية والتعليم منذ ساعات قليلة لموقع اليوم السابع أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية 2019 في مجافظة القاهرة وكل الإدارات التعليمية التابعة لها، سوف يقوم اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتمادها وإعلانها رسميا، وكان من المقرر أن يتم اعتماد النتيجة السبت القادم ولكن بعد أن انتهت جميع أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة، وكذلك انتهاء تجميع النتيجة من داخل جميع الكنترولات في المحافظة والبالغ عددها 34 كنترولا فرعيا سيتم اعتماد النتيجة اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

من جانبه أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن نسبة النجاح هذا العام في المحافظة مرتفعة بكثير عن العام الماضي، كما أكد سيادته أن نتائج التيرم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية سوف يتمك إعلانها إلكترونيا قبل ظهورها في المدارس، وقام سيادته بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في عملية امتحانات الشهادة الإعدادية سواء بالمراقبة في اللجان او التصحيح او من خلال الكنترولات.

رابط إعلان نتيجة إعدادية القاهرة

خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الخميس يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة والبالغ عددهم ما يقرب من 150 ألف طالب وطالبة الاستعلام عن نتيجة امتحانات التيرم الأول 2019 من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس واختيار المرحلة التعليمية والضغط على مربع عرض النتيجة.