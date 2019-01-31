موقع مديرية أسوان التعليمية: نتيجة الشهادة الاعدادية في أسوان الترم الأول 2019 برقم الجلوس عبر...

جاء موقع مديرية أسوان التعليمية الذي من مهمته الرئيسية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في أسوان الترم الأول 2019 على إحدى صفحاته، علمًا بأن سيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم فور اعتمادها من السيد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، علمًا بأن النتيجة عند ظهورها، سيتمكن الطلاب والطالبات على معرفة المجموع الكلي ودرجات كل المواد وذلك للاستعداد المناسب قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

موقع مديرية أسوان التعليمية

كما يعلم الجميع أن موقع مديرية أسوان التعليمية هو عميد عملية الظهور والإعلان على صفحاته، كما يعلم أيضًا الكثيرين، أن هناك عدد من المواقع لا بأس منها ستشارك معه في تلك المهام وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، وموقع مصراوي، وسيتم الاستعلام عن تلك النتيجة باستخدام رقم الجلوس وليس بالاسم أو الرقم القومي كما يزعم الكثير من المواقع الإلكترونية الأخرى، وجديرًا بالذكر، سيتم إعلان تلك نتيجة الصف الثالث الاعدادي في أسوان الترم الأول 2019 في المدارس في اليوم التالي بعد الظهور.

نتيجة الشهادة الاعدادية في أسوان 2019 الترم الأول

لعل الجميع يعي جيدًا أن النتيجة تمر بالكثير من المراحل داخل لجان الكنترول، وذلك من أجل الظهور والإعلان، لذا فقد انتهت بالفعل عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، وبدأت عملية المراجعة الدقيقة للدرجات والإجابات سريعًا، وفور الانتهاء من هذا الأمر تدخل عملية رصد الدرجات داخل الشهادات وأجهزة الحاسوب ومدتها لا تقل عن 5 أيام، ومن ثم إرسال كشوف نتيجة الصف الثالث الاعدادي في أسوان الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية أسوان التعليمية من أجل إتخاذ اللازم.