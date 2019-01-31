“إظهار مباشر” اليوم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 “الصف...

يقدم موقعنا المتميز عرب فور نيوز لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة خدمة الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 مجانا، وذلك من خلال توفير روابط مباشرة وسهلة يمكن من خلالها الاستعلام عن النتيجة فور قيام السيد محافظ القاهرة باعتمادها وإعلانها رسميا، وذلك من خلال تغطية شاملة وحصرية ومتابعة شاملة لجميع أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، ومن خلال هذا المقال سوف نضع بين أيديكم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة امتحانات التيرم الأول.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

أنهت محافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الاول اليوم الخميس الموافق 24-1-2019، وسوف تبدأ أعمال التصحيح الجمعة الموافق 25-1-2019، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف تكون نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات مطلبا هاما لجميع الأسر المصريةـ وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن معظم نتائج الشهادة الإعدادية الترم الاول سوف يتم رفعها إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم، وسوف تقوم بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة فور اعتمادها.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالمحافظة سوف يتم اعتمادها وإعلانها رسميا نهاية الإسبوع القادم، كما أكدت المديرية أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها رسميا من خلال هذا الرابط

ويعتبر هذا الموقع هو الموقع الرسمي المعتمد من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الذي سيقوم بإعلان ونشر نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019.نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

إعلان نتيجة إعدادية القاهرة 2019 الترم الأول