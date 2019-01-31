روابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس موقع مديرية التربية...

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، وروابط الإستعلام عن النتيجة على مستوى كامل إدارات المحافظة التعليمية، ليستعلم عنها طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي ببوسعيد بأرقام الجلوس والإسم، روابط سريعة ومباشرة لإعدادية بورسعيد الترم الأول من موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وإعلان نسب النجاح في امتحانات الترم الأول بالمحافظة، وترقب الطلبة والطالبات لهذه النتيجة الهامة والتي تعد حجر أساس في مشوار حياتهم الدراسية بإعتبارها مرحلة اتمام التعليم الأساسي، ويستعد الطلبة والطالبات بعدها للإنتقال للدراسة في المرحلة الثانوية، لذا يزيد البحث حالياً على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة بورسعيد، والتي ننشرها في “عرب نيوز” بالدرجات التفصيلية في مختلف الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة بورسعيد.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن اعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفصل الدراسي الأول قد انتهت بالفعل، وقد التزمت لجان الإعدادية في بورسعيد خلال عمليات التصحيح بمعيارين أساسين وهما السرعة والدقة، من أجل الإنتهاء من عرض النتيجة حتى لا يطول انتظار الطلبة، وأيضاً مراعاة معايير الدقة والحرص حتى لا يتم ظلم أياً من الطلبة في التصحيح والدرجات، على أن يتم نشر النتيجة مباشرةً عقب اعتمادها من السيد المحافظ وتُنشر في نفس اليوم عل موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وتُعلن في المدارس اليوم التالي على ظهورها في المدارس ليتحصل الطلبة على شهادتهم الرسمية.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد سائر إدارات المحافظة التعليمية، وهي إدارات، حي الشرق – حي العرب – حي المناخ – حي الضواحي – حي الجنوب – الزهور – جنوب بورسعيد وشرق وغرب وشمال ووسط، حيث تكون نتيجة الإعدادية عامة على مستوى سائر إدارات محافظة بورسعيد التعليمية، وقد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني العام الماضي 81%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال العام الدراسي الحالي، وفقاً لما أعلنته المصادر داخل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 ببورسعيد

يعتمد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بعد أن تم تجميع أوراق النتيجة عقب الإنتهاء منها بمختلف اللجان، وإرسالها إلى مقر المديرية التعليمية ببورسعيد لإعتمادها ونشرها، ولم يتبقى إلا ساعات قليلة لتُعلن النتيجة ويتم نشر الروابط الخاصة للإستعلام عنها مباشرةً داخل المقال فور إعلانها واعتمادها رسمياً من السيد المحافظ.

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