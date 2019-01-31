الان اونلاين شاهد الحلقة 133 مسلسل قيامة ارطغرل alnoortv على موقع النور ⏪ الجزء الخامس اون لاين hd...

يلتف الجميع مساء الأربعاء الثامنة مساءاً حول شاشة trt لمتابعة ومشاهدة الحلقة 133 من مسلسل قيامة أرطغرل، والتي تعرض مترجمة للعربية عبر موقع النور alnoortv الإلكتروني لمدة ساعتين، قبل أن تُعرض على قناة اليرموك الفضائية مترجمة مساء الخميس، وتشهد الحلقة 133 أحداث يترقبها جميع محبي العمل التاريخي التركي.

هنا مشاهدة الحلقة 133 الجديدة كاملة مترجمة.

ارطغرل 133

يبدأ موعد مشاهدة الحلقة 133 من مسلسل “قيامة أرطغرل” على قناة اليرموك مترجم للعربية يوم الخميس الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة إعادة الحلقة على نفس القناة بالترجمة يوم الجمعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، علماً بإن العرض الأول يكون على قناة trt مساء الأربعاء.

مشاهدة ارطغرل 133 النور

ويُعد موقع النور الإلكتروني هو المترجم الأول لحلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة ارطغرل”، حيث حقق موقع النور نجاحاً جماهيرياً كبيراً بعد عرضه حلقات الموسم الرابع مترجمة حصرياً بعد شرائه حقوق العرض من قنوات تي أر تي التركية، ولكن تفاجئ الجميع مع بداية العام الحالي بتحول موقع النور إلى موقع مدفوع بإشتراك سنوي وشهري لمتابعة المسلسلات التي يعرضها الموقع ومنها مسلسل “قيامة أرطغرل”.

وشهد الجزء الخامس من مسلسل “قيامة ارطغرل” بعد مرور أكثر من سبع حلقات تطورات درامية وتاريخية كبيرة، لعل أبرز تلك التطورات ظهور أطماع بهاء الدين الأمير السلجوقي، وكذلك دراغوس البيزنطي المنشق عن حكم الأمبراطور في الحصول على “سوغوت” التي منحها السلطان علاء الدين للقبائل التركية لحكمها مع نهاية الجزء الرابع بعد نجاحهم في الاستيلاء عليها من المغول والبيزنطيين.

برومو ارطغرل 133

ارطغرل 132 السابقة

وينتظر أن يشهد الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” تأسيس الدولة العثمانية بعد استقلالها عن الحكم السلجوقي.

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