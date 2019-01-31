موقع مديرية جنوب سيناء التعليمية: نتيجة الشهادة الاعدادية في جنوب سيناء الترم الأول 2019 برقم الجلوس...

جاء موقع مديرية جنوب سيناء التعليمية الذي من مهامه الضرورية والأساسية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في جنوب سيناء الترم الأول 2019، وذلك بعد اعتمادها من السيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علمًا بأن ستتم تلك العملية وبعدها سيتم الإعلان سريعًا برقم الجلوس وليس بالاسم كما يعتقد الكثيرون، وبعدها يتعرف كل طلاب وطالبات تلك الفرقة عن درجات كل المواد والمجموع الكلي.

رابط موقع مديرية جنوب سيناء التعليمية

كما ذكرنا أعلاه، أن موقع مديرية جنوب سيناء التعليمية هو من سيقوم بفتح الستار على تلك النتيجة أمام طلاب وطالبات هذه الفرقة الدراسية الهامة، وجديراً بالذكر، أن هناك بعض المواقع الإلكترونية الأخرى ستقوم بنفس المهام وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، ولذا على طلاب نتيجة الصف الثالث الاعدادي في جنوب سيناء الترم الأول 2019 انتظارها مع بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي، ويمكن الاستعلام عنها في المدارس ثاني أيام الظهور والإعلان.

نتيجة الشهادة الاعدادية في جنوب سيناء الترم الأول 2019

لابد من المرور من مراحل عديد من أجل ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي في جنوب سيناء الترم الأول 2019 على رابط موقع مديرية جنوب سيناء التعليمية، وأولهم تصحيح أوراق الامتحانات ثم مراجع الإجابات وتوزيع الدرجات عليها، ثم تدخل مرحل رصد الدرجات داخل الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي، ومن ثم إرسالها للسيد المحافظ من أجل اعتمادها، وبعدها بدقائق تكون أمام جميع طلابها وطالباتها، علماً بأن الاستعلام عن تلك النتيجة سيكون برقم الجلوس وليس بالاسم كما يزعم بعض المواقع الإلكترونية الأخرى.