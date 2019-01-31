موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء: نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء الترم الأول 2019...

جاء رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) الذي من مهامه الأساسية، إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء 2019، وذلك بعد اعتمادها من السيد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبعدها ستتم عملية الظهور برقم الجلوس، علمًا بأن الاستعلام سيعرض بعدها المجموع الكلي ومجموع كل المواد المضافة إلى المجموع والمواد الغير مضافة إلى المجموع.

رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء

يعلم الجميع أن رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) هو الذي سيقوم بنشر تلك النتيجة على صفحاته عند الانتهاء من كافة العمليات الواجب حدوثها داخل لجان الكنترول، كما من المعروف أيضًا، أن هناك عدد لا بأس منه من المواقع الإلكترونية الرسمية ستقوم بنفس المهام، وبالطبع على رأسهم موقع اليوم السابع وأيضًا موقع مصراوي، علمًا بأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في شمال سيناء الترم الأول 2019 سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء الترم الأول 2019

انتهت بالفعل كافة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وبدأت بالفعل عملية المراجعة الدقيقة للدرجات والأسئلة، وبعدها ستدخل عملية رصد الدرجات، ومن ثم إرسال نتيجة الصف الثالث الاعدادي في شمال سيناء الترم الأول 2019 إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) لتتم عملية الكشف عنها، علمًا بأن تلك النتيجة قد تظهر في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أو مع بداية الأسبوع الثاني من نفس الإجازة.