موقع مديرية المنيا التعليمية: نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا الترم الأول 2019 برقم الجلوس عبر...

جاء موقع مديرية المنيا التعليمية الذي من مهمته الرئيسية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا الترم الأول 2019، ليهتم به طلاب وطالبات تلك النتيجة التي سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس وليس بالاسم أو الرقم القومي، وقد تتم تلك العملية فور اعتمادها من السيد المحافظ، اللواء قاسم حسين، وبعدها سيعلم الجميع كافة تفاصيلها، وبعدها الاستعداد المناسب والجيد ووضع الخطط الجيدة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

موقع مديرية المنيا التعليمية

كما ذكرنا أعلاه، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنيا الترم الأول 2019 سيتم نشرها على موقع مديرية المنيا التعليمية، وأيضًا مواقع رسمية أخرى وأهمها بالطبع موقع مصراوي وموقع اليوم السابع، وجديراً بالذكر، سيتم إعلان تلك النتيجة في المدارس بعدها بيوم مباشرةً من تاريخ الإعلان، ومن خلال إعلان النتيجة الأولية العشوائية، يتوقع الكثير من القائمين عليها بارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا الترم الأول 2019

وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات ومراجعتها بدقة حول الدرجات الموزعة على الأسئلة وأيضًا الإجابات، تدخل عملية رصد الدرجات التي تأخذ فترة طويلة نوعًا وهي أطول المراحل قبل الظهور، وبعدها يتم إرسال كشوف الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنيا الترم الأول 2019 إلى جميع الإدارات التعليمية ومنها إلى جميع المدارس، ومن ثم إلى موقع مديرية المنيا التعليمية من أجل فتح الحجاب عليها.