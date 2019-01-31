موقع مديرية مطروح التعليمية: نتيجة الشهادة الاعدادية في مطروح الترم الأول 2019 برقم الجلوس عبر...

جاء موقع مديرية مطروح التعليمية الذي من مهامه الأساسية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في مطروح الترم الأول 2019، وذلك فور اعتمادها مباشرةً من السيد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مرسى مطروح، وعلمًا بأن الاستعلام سيكون برقم الجلوس وليس بالاسم كما يظن الكثير، وبعد ظهورها وإعلانها سيتم التعرف على المجموع الكلي ومجموع كل مادة على حدة، ومن ثم الاستعداد الجيد قبل بداية الترم الثاني.

رابط موقع مديرية مطروح التعليمية

كما ذكرنا أعلاه، أن موقع مديرية مطروح التعليمية هو من سيقوم بفتح الستار على تلك النتيجة أمام طلاب وطالبات هذه الفرقة الدراسية الهامة، وجديراً بالذكر، أن هناك بعض المواقع الإلكترونية الأخرى ستقوم بنفس المهام وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، ولذا على طلاب نتيجة الصف الثالث الاعدادي في مطروح الترم الأول 2019 انتظارها مع بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي، ويمكن الاستعلام عنها في المدارس ثاني أيام الظهور والإعلان.

نتيجة الشهادة الاعدادية في مطروح الترم الأول 2019

لابد من المرور من مراحل عديد من أجل ظهور نتيج الصف الثالث الاعدادي في مطروح الترم الأول 2019 على موقع مديري مطروح التعليمية، وأولهم تصحيح أوراق الامتحانات ثم مراجع الإجابات وتوزيع الدرجات عليها، ثم تدخل مراحل رصد الدرجات داخل الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي، ومن ثم إرسالها للسيد المحافظ من أجل اعتمادها، وبعدها بثواني تكون أمام جميع طلابها وطالباتها، علماً بأن الاستعلام عن تلك النتيجة سيكون برقم الجلوس وليس بالاسم كما يزعم بعض المواقع الإلكترونية الأخرى.