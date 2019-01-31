موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد: نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد الترم الأول...

جاء موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد الذي من وظائفه الرئيسية إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد الترم الأول 2019، وذلك بعد الاعتماد من قبل محمد زملوط، محافظ الوادي الجديد، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم فقط كما يظن البعض، وبعد الاستعلام، سيعلم الجميع المجموع الكلي ودرجات كل المواد ومن ثم الاستعداد النهائي قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

يعي الجميع أن موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد (موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد) هو المسؤول الأول في إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019، ومن المؤكد أيضًا في نفس المضمون، أن يقوم موقع مصراوي وموقع اليوم السابع بنفس المهام، علمًا بأن تلك النتيجة سيتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام ليطمئن الجميع، وجديراً بالذكر، سيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد 2019

يعلم الجميع أن هناك الكثير من الخطوات التي يتوجب فعلها قبل ظهور تلك النتيجة، وهي مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات ثم مراجعتها الدقيقة، ومن ثم رصد الدرجات في الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي، وأخيرًا إرسال اسماء الناجحين والراسبين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019 إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد (موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الوادي الجديد) لإنهاء عملية الظهور والإعلان، كما من المؤكد أن تظهر تلك النتيجة في المدارس في اليوم التالي مباشرةً من ظهورها.