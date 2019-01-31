كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس مُسلسل "آخر الليل" أبطاله من سوريا ولبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل المخرج، أسامة الحمد، تصوير مشاهد مسلسل "آخر الليل" في لبنان، وهو دراما مشتركة من كتابة ديمتري ملكي، ومعالجة درامية لعبير صيّاح، وإنتاج شركة "الصدى للإنتاج الفني".

وتدور أحداث "آخر الليل" في قالب رومانسيّ تشويقيّ، ضمن علاقات متشابكة، في ثنائيات وثلاثيات من معادلا الحبّ، بالتوازي مع خطوط من الواقعية الدرامية، تسير بين طبقتي المجتمع المتناقضتين في الفقر والثّراء، مع رصد معاناة كلّ منهما، رغم اختلافهما، لتصل إلى معالجة التداخل بينهما، عبر معادلة تُظهر القاهر والمقهور، بخاصّة دور الظالم في غيّه، والضّحية في مظلوميتها أيضًا.

ويشارك في بطولة العمل، نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين، على رأسهم محمد الأحمد، ووسام صليبا، جورج شلهوب، وفاديا خطاب، وريتا حرب، وغنوة محمود، وليلى جريج، ويزن السيد، وتينا يموت، ونيكولا مزهر، وغبرييل يمين، وماري بيل طربيه، وجوي الهاني، وختام اللحام، ورندة كعدي، وليليان نمري، ونادين عبد العزيز.