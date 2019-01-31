“أخيرًا” برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالإسكندرية .. روابط...

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالإسكندرية حيث يحصل عليها الطلاب في بداية شهر فبراير حيث أنه من المقرر وفق جداول الامتحانات أن تنتهى امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي العام والمهني بمحافظة الإسكندرية يوم 15 يناير الجاري، بينما يكون أخر يوم في امتحان لطلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي 24 يناير الحالي، ومع الإلتزام بالتصحيح يوم بيوم عقب نهاية كل مادة، تتمكن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من إعلان نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة الإسكندرية قريباً فور اعتمادها رسميًا من قبل آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
نتيجة الإعدادية 2019 بالإسكندرية
شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية على ضرورة توفير الجو المناسب والهدوء التام في لجان الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح، مؤكدًا على الإلتزام بتصحيح الأوراق يوميًا عقب نهاية كل مادة دراسية حتى يتم إعلان نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية 2019 الإسكندرية في أسرع وقت لجميع المدارس بالمحافظة.
كما طالب مديرية التربية والتعليم بتوفير كافة الأمور وسبل الراحة للمراقبين والمصححين في الكنترولات حتى لايكون أمامهم عائق يضر بالمنظومة التعليمية.
ويجدر الإشارة إلى أن الموقع يقدم لمتابعيه الكرام كافة التفاصيل عن نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة الإسكندرية لحظة بلحظة وتحديثات مستمرة طوال فترة الامتحانات حتى تحديد الموعد النهائي لظهور النتيجة، متمنين لجميع الطلاب التوفيق واليسر في الامتحانات، والنجاح والتفوق الدائم.
روابط مباشرة لنتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات
نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالإسكندرية
نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 بالإسكندرية
نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة جنوب سيناء
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة
نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة القليوبية
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالمنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنيا
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية
نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة الأقصر
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 سوهاج
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالغربية
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة شمال سيناء
نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 البحيرة
نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة الإسماعيلية
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة السويس
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بني سويف
نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 بني سويف
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الوادي الجديد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الوادي الجديد
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة البحر الأحمر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 قنا
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 دمياط
نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 دمياط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الدقهلية
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان
نتيجة الابتدائية 2019 بأسوان
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 بورسعيد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد
تحديث30 /1 / 2019 …
أوضحت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أن عملية الرصد وتجميع الدرجات سوف تنتهي خلال الأسبوع الجاري بباقي المحافظات بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 التيرم الاول بمحافظتي القاهرة والجيزة، علي أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة فور اعتمادها .