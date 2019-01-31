“أخيرًا” برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالإسكندرية .. روابط...

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالإسكندرية حيث يحصل عليها الطلاب في بداية شهر فبراير حيث أنه من المقرر وفق جداول الامتحانات أن تنتهى امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي العام والمهني بمحافظة الإسكندرية يوم 15 يناير الجاري، بينما يكون أخر يوم في امتحان لطلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي 24 يناير الحالي، ومع الإلتزام بالتصحيح يوم بيوم عقب نهاية كل مادة، تتمكن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من إعلان نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة الإسكندرية قريباً فور اعتمادها رسميًا من قبل آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الإعدادية 2019 بالإسكندرية

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية على ضرورة توفير الجو المناسب والهدوء التام في لجان الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح، مؤكدًا على الإلتزام بتصحيح الأوراق يوميًا عقب نهاية كل مادة دراسية حتى يتم إعلان نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية 2019 الإسكندرية في أسرع وقت لجميع المدارس بالمحافظة.

كما طالب مديرية التربية والتعليم بتوفير كافة الأمور وسبل الراحة للمراقبين والمصححين في الكنترولات حتى لايكون أمامهم عائق يضر بالمنظومة التعليمية.

ويجدر الإشارة إلى أن الموقع يقدم لمتابعيه الكرام كافة التفاصيل عن نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية نصف السنة 2019 محافظة الإسكندرية لحظة بلحظة وتحديثات مستمرة طوال فترة الامتحانات حتى تحديد الموعد النهائي لظهور النتيجة، متمنين لجميع الطلاب التوفيق واليسر في الامتحانات، والنجاح والتفوق الدائم.

روابط مباشرة لنتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالإسكندرية

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 بالإسكندرية

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالمنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنيا

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 سوهاج

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالغربية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة شمال سيناء

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 البحيرة

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة الإسماعيلية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بني سويف

نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 بني سويف

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الوادي الجديد

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 قنا

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 دمياط

نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الدقهلية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان

نتيجة الابتدائية 2019 بأسوان

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد

تحديث30 /1 / 2019 …

أوضحت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم أن عملية الرصد وتجميع الدرجات سوف تنتهي خلال الأسبوع الجاري بباقي المحافظات بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 التيرم الاول بمحافظتي القاهرة والجيزة، علي أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة فور اعتمادها .