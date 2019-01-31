نترقب| البوابة الإلكترونية بالقاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية Cairo Results مرحلة النقل محافظة القاهرة...

نتابع معكم روابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الأول، ونتابع معكم كافة الأخبار الخاصة بظهور النتائج من وقت للثاني، نتائج ثالثة إعدادي الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وقد انتهى الطلاب من أداء الإختبارات، ونسعى لنقل الصورة بشكل واضح عبر التحديثات المتنوعة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة الإستعلام، ونحن معكم بكل جديد1

نتابع معكم الأخبار المتنوعة التي تخص النتائج في القاهرة، وأنباء عن قرب إعتماد النتائج اليوم الخميس 31 يناير 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي للمديرية، ونتابع معكم التقارير العاجلة على مدار اليوم، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونستمر برصد كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع الأخبار ونحن معكم بكل جديد.

تابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

خاض الطلبة والطالبات علي مستوى جميع إدارات محافظة القاهرة، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، في الموعد المقرر لها حيث تبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية “الصف الثالث الإعدادي” بمحافظة القاهرة يوم الأربعاء 16 يناير، وتستمر لمدة ست أيام متتالية ، على أن تنتهي يوم الأربعاء 23 يناير 2019، حيث تستعد الآن جميع طلاب الإعدادية لخوض امتحاناتهم لنصف العام وسط قلق وترقب وآمال واسعة من قبل الطلاب أولياء أمورهم، بتحصيل أعلى الدرجات، من أجل الالتحاق بأفضل المدارس الثانوية على مستوى المحافظة.