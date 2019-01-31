إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول .. نتيجة 3 اعداي محافظة الشرقية بالاسم ورقم...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس ينتظرها طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي لتحديد مستوياتهم في الترم الأول 2019 وماهو الجهد المطلوب منهم انجازوا للترم الثاني لتحقيق المجموع الذين يرغبونهم وأي المدارس الثانوية التى يريدون الالتحاق فيها وفق تنسيقهم ومجموعهم، ويبحثون عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول الشرقية في مختلف المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة وهو ما نعمل على توضيحه في هذا الموضوع، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس خلال الأيام المقبلة لاسيما بعد أن انتهت الامتحانات وجزء كبير من عمليات التصحيح ولم يتبقى سوا المراجعات النهائية ورصد الدرجات حتى يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الشرقية لكافة الطلاب.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية
يستطيع كافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول محافظة الشرقية عبر موقع مديرية التربية والتعليم في الشرقية الإلكتروني والحصول على النتيجة فور ظهورها برقم الجلوس، كما أن الطلاب والطالبات الذين لم يخوضوا امتحاناتهم فقد تظهر في نتائجهم المواد التى أدواها فقط ويكون بإمكانهم الاستعلام عنها على نفس الرابط، ومن لم يتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 محافظة الشرقية يترك تعليق أو رسالة على صفحة الموقع الإلكتروني ونرسل له النتيجة فور إعلانها.
وتوفر مديرية التربية والتعليم بالشرقية موقعًا إلكترونيًا يجمع كل مايخص الطلاب ونتائجهم وجداول الامتحانات، وإمكانية التقديم للمدارس والأوراق المطلوبة للالتحاق في السنوات الدراسية الجديدة، قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المنظومة وتطويرها والمناهج الدراسية.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الشرقية
يستطيع كافة الطلاب الذين أجروا امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي تسجيل الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة الشرقية وهو موقع مديرية التربية والتعليم والمخصص لإعلان نتائج الطلاب وكافة الخدمات التعليمية الأخري، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق لجميع طلاب المحافظة.
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تستعد مدريات التربية والتعليم من إعلان نتائج امتحانات الترم الأول لعام 2019 من الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بكافة محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة.
تحديث30 يناير…
أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة،أنه من المقرر أن ينتهى تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فى التيرم الأول خلال الأسبوع الجاري بعدها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي