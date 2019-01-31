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رابط النور يوتيوب لايف قيامة ارطغرل 133 مترجمة HD تم اضافتها كاملة .. متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس .

تأتي أرطغرل 133 Ertuğrul والتي ينتظر عرضها الملايين من عشاق الدراما التركية “قيامة أرطغرل”، ليزداد الشغف الكبير لدى متابعي هذا العمل الرائع لمشاهدة احداث الحلقة 132 الجديدة أون لاين مترجمة على موقع النور tv بعد ساعات عرض البرومو الدعائي المشوق لها.

ويقدم لكم الخليج 365 الفني رابط النور يوتيوب لايف قيامة ارطغرل 133 مترجمة HD تم اضافتها كاملة .. متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس ، وذلك تسهيلاً منه على الجمهور العريض الذي ينتظر رابط النور يوتيوب لايف قيامة ارطغرل 133 مترجمة HD تم اضافتها كاملة، لما تشهده من أحداث شيقة ونارية وذلك بعد مقتل بيبولات ورفض عثمان لزواج أبيه من إيلبيلغي لتوقعه بأنها تعد مكيدة له، كما أن المشاهدين يمكنهم متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس الأربعاء 30 يناير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت مصر على قناة trt1 التركية وتكون الحلقة غير مترجمة بينما يمكن للجميع في الوطن العربي مشاهدة الحلقة 133 من ارطغرل عبر رابط النور يوتيوب لايف قيامة ارطغرل 133 مترجمة HD تم اضافتها كاملة و متابعة الحلقة 133 قيامة أرطغرل الجزء الخامس بعدها بساعات قليلة على موقع النور مترجمة، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ارطغرل 133 النور وحقق مسلسل “قيامة أرطغرل” نجاحات كبيرة ومتواصلة في المواسم الأربع السابقة، وينتظر أن يواصل هذا العمل نجاحه خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة، وهو يحكي قصة حياة الغازي التركي أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويحكي الصراعات الدائمة بين القبائل التركية ونظيرتها البيزنطية من ناحية، والمغول من ناحية أخرى، وكيف نجحت قبيلة الكايي التي ينتمي لها أرطغرل في توسيع ملك القبائل التركية في الأناضول بفضل الأمتيازات التي تحصلوا علىها من السلطان السلجوقي نظير الإنتصارات التي حققوها لمصلحة الدولة، ومنها كانت “سوغوت” المطمع الأكبر للبيزنطين والمغول والذي تتمحور حوله أحداث حلقات الموسم الخامس.

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ملخص أحداث الحلقات السابقة: تقوم إيلبلغي ورجالها بقتال أرطغرل وابنه غوندوز، إلا أن رجال أرطغرل يتمكنون من القضاء عليهم ولا تبقى سوى إيلبلغي، بعدها تحاول إيلبلغي التفكير في من ممن مصلحته أن يتقاتل رجال الكايي وابناء أومور وهنا تدرك وجود مؤامرة يدبرها طرف آخر، ينصب دراغوس فخ جديد لأرطغرل، فيقوم بسرقة الصندوق الذي تم جمع الضرائب به، لتلتص التهمة بآرتوك، ليعود أرطغرل ويجد فخًا جديدًا بانتظاره.