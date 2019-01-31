جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالوداي الجديدل يقف أمامها جميع طلابها وطالباتها بتركيز شديد وعالي للغاية، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما توقع بعض المواقع الإلكترونية الأخرى ذلك، وقد تظهر فور اعتمادها مباشرةً من محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يتواجد رابط ظهور هذه النتيجة أدناه ومن خلاله يستطيع جميع أبناء وبنات تلك الفرقة الدراسية الهامة التعرف على المجموع الكلي وكافة درجات جميع المواد الأساسية وأيضًا المواد الغير مضافة للمجموع.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد 2019 الترم الأول

بدأت منذذ فترة عملية تصحيح أوارق الامتحانات ومراجعتها بدقة في جميع مديريات التربية والتعليم في تلك المحافظة، وبعدها تدخل عملية رصد الدرجات ومن ثم إرسالها إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد من أجل رفعها وفتح الستار عليها، علمًا بأن سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019 برقم الجلوس في المدارس في اليوم التالي من ظهور النتائج على المواقع الإلكترونية.

موقع مديرية التربية والتعليم بالوداي الجديد

من المعروف أن موقع مديرية التربية والتعليم بالوداي الجديد هو الذي سيتحمل مسؤولية إعلان نتيجة 3 اعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019، كما من المعروف أن هناك مواقع إلكترونية أخى ستقوم بنفس العملية وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، ومن الجانب الآخر، تم إعلان العينة العشوائية الأولية في تلك المحافظة، وتبين أن هناك ارتفاع في نسبة نجاح تلك الفرقة قياسًا للأعوام السابقة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الوادي الجديد الترم الأول 2019

ومن خلال تتبعنا أثناء الامتحانات، أكد معظم طلاب وطالبات تلك الفرقة، أن امتحانات هذا الترم جاءت سهلة ومتوسطة للغاية باستثناء بعض الأسئلة المحورية لإبراز الفائقين، وكما أن جميع الامتحانات جاءت طبقًا لمواصفات وزارة التربية والتعليم، كما سجلت تلك المحافظة أقل حالات من الغش والشغب بمقارنتها بباقي المحافظات، كما أفادت التقارير أن تلك الحالات تم التعامل معها بالقانون وبحزم وشدة لتجنب الفوضى.