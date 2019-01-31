استعلم الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة الترم الأول مديرية التربية والتعليم الجيزة

تم رفع نتيجة الإعدادية بالجيزة عبر بوابة فيتو، ويمكننا الاستعلام عن النتائج لجميع الطلبة والطالبات بترك تعليق به رقم الجلوس والاسم، ومتابعة عرب فور نيوز،لأخبار التعليم بمحافظة الجيزة، فقد تم اعتماد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة، وجاءت نسبة النجاح 71.23 % بزيادة 2% عن العام الماضي، والتي ظل طلاب المدن التابعة لمحافظة الجيزة موعد رفع نتائج الطلاب 2019 بالجيزة الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 م، بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة،حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، ويبحثون

وينتظر ويترقب الطلاب رفع نتائج الطلاب 2019 بالجيزة عبر المواقع الرسمية والتي منها رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة ، والبوابة التعليمية لمحافظة الجيزة، والذي سارت الشهادة الأساسية لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي هي الشهادة الإعدادية، بينما المرحلة الابتدائية بكل صفوفها ضمن مراحل النقل.

نتائج الطلاب 2019 بالجيزة

من خلال القرار الصادر العاد الدراسي الماضي 2017/ 2018 أصبحت شهادة الصف السادس الابتدائي ضمن شهادات النقل للمرحلة الابتدائي، والامتحانات الخاصة بها تتتبع الإدارات التعليمية مثل مثل باقي الصفوف الدراسية بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، ونقدم لكم مديرية التربية والتعليم الجيزة، والذي منه يتم معرفة أخبار التعليم بالمحافظة.

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

من خلال رابط المديرية التعليمية بالجيزة، يتم معرفة هل سيتم رفع النتائج للشهادة الابتدائية 2019 الترم الأول من عدمه، حيث كانت في الأعوام الماضية ترفع النتائج برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للنتائج، من خلال الدخول على نتائج الامتحانات بالموقع السابق وضعه.