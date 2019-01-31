جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية في أسيوط 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية أسيوط التعليمية ليقف أمامها جميع طلابها وطالباتها بتركيز شديد، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما توقع بعض المواقع الإلكترونية الأخرى، وقد تظهر فور اعتمادها بطريقة مباشرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، علمًا بأن يتواجد رابط إعلان تلك النتيجة أدناه ومن خلاله يستطيع الطالب التعرف على المجموع الكلي وكافة درجات جميع المواد الأساسية وأيضًا المواد الغير مضافة للمجموع.

نتيجة الشهادة الاعدادية في أسيوط 2019 الترم الأول

يعلم الجميع أن النتيجة لابد أن تمر ببعض العمليات من أجل فتح الستار عليها، حيث أولاً تأتي عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، وبعدها المراجعة الدقيقة لكافة الإجابات والدرجات، ومن ثم عملية رصد الدرجات في الشهادات، وأخيراً إرسالها إلى موقع مديرية أسيوط التعليمية من أجل الإعلان، علمًا بأن سيتم الاستعلام عن تلك نتيجة 3 اعدادي في أسيوط الترم الأول 2019 برقم الجلوس وليس بالاسم.

موقع مديرية أسيوط التعليمية

يعلم الجميع أن موقع مديرية أسيوط التعليمية سيتولى أمر ظهور تلك النتيجة كما هو السابق، وأيضًا سيشاركه الأمر عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للدولة وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، علمًا بأن تلك النتيجة ستتواجد في المدارس في اليوم الذي يلي الظهور من أجل التأكيد، علمًا بأن تلك النتيجة سيتم الإفصاح عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في أسيوط الترم الأول 2019

ومن خلال تصحيح العينة العشوائية، جاءت نتيجتها كبيرة للغاية وجيدة إلى حد بعيد، مما يؤكد أن نتيجة الشهادة الاعدادية في أسيوط الترم الأول 2019 ستكون مرتفعة للغاية، ومن الجانب الآخر، جاءت الامتحانات هذا الفصل الدرسي الأول لتكون طبقًا للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، كما أن الامتحانات هذا العام جاءت لتصب في مصلحة الطالب المتوسط، أما عن حالات الغش والشغب، فقد جاءت قليلة وتم التعامل معها بالقانون.