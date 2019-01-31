سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 31/1/2019 في السوق السوداء والمصرف المركزي

نتابع مع حضراتكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 31/1/2019، حيث لا يزال سعر الليرة مستمراً بالهبوط الأمر الذي يؤدي بالضرورة لارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الليرة ،كما نستعرض معكم سعر الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء في أسواق دمشق وحلب، بالإضافة إلى سعر صرف الليرة السورية بالدولار الأمريكي في مصرف سورية المركزي، في نشرة يومية محدثة مع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لليوم الخميس.

حيث يشهد سعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة السورية​ في السوق السوداء ارتفاعا منذ 20 من الشهر الجاري وقد ارتفع من 500 ليرة مقابل الدولار إلى 525 ليرة مقابل الدولار مرتفعا بذلك 5 في المئة في غضون عشرة أيام، ويأتي ارتفاع الدولار مع استمرار انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية نتيجة العديد من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا .

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 31/1/2019

حيث يسجل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً، مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس ،وخلال أقل من أسبوعين، ارتفع دولار سوق دمشق ما لا يقل عن 30 ليرة.

سعر الليرة أمام الدولار والعملات الأخرى في سوق دمشق:

1 دولار أمريكي = 522 ليرة للشراء، و525 للبيع.

1 يورو = 594 ليرة للشراء، و600 للبيع.

1 ليرة تركية = 97 ليرة للشراء، و99 للبيع.

1 دينار أردني = 731 ليرة للشراء، و740 للبيع.

1 ريال سعودي = 137 ليرة للشراء، و140 للبيع.

سعر الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأخرى في سوق حلب:

1 دولار أمريكي = 518 ليرة للشراء، و520 للبيع.

1 يورو = 585 ليرة للشراء، و589 للبيع.

1 ليرة تركية = 97 ليرة للشراء، و98 للبيع.

1 دينار أردني = 721 ليرة للشراء، و729 للبيع.

1 ريال سعودي = 136 ليرة للشراء، و139 للبيع.

يذكر، أن مصرف سورية المركزي كان قد حدد سعر الدولار للحوالات الخارجية بـ 434 ليرة سورية، في حين تعمل بعض شركات الصرافة على صرفه بـ 417 ليرة.