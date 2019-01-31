جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية في الأقصر 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية الأقصر التعليمية ليقف أمامها جميع طلابها وطالباتها بتركيز شديد، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما ذكر بعض المواقع الإلكترونية الأخرى، وقد تظهر فور اعتمادها مباشرةً من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، يتواجد رابط ظهور تلك النتيجة أدناه ومن خلاله يستطيع جميع أبناء تلك المرحلة الدراسية الهامة التعرف على المجموع الكلي وكافة درجات جميع المواد الأساسية وأيضًا المواد الغير مضافة للمجموع.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الأقصر 2019 الترم الأول

ومع مرور الامتحانات والانتهاء منها، انتهت أيضًا عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وبدأت عملية المراجعة الدقيقة للإجابات والدرجات، وبعدها تدخل عملية رصد الدرجات داخل الشهادات وأجهزة الحاسب الآلي، ومن ثم إرسال نتيجة 3 اعدادي في الأقصر الترم الأول 2019 إلى موقع مديرية الأقصر التعليمية من أجل الإعلان والإفصاح وكشف الحجاب عنها، يعلم الجميع أن الاستعلام عن النتيجة سيكون برقم الجلوس.

موقع مديرية الأقصر التعليمية

كما يعلم الجميع أن موقع مديرية الأقصر التعليمية هو المسؤول عن إعلان هذه النتيجة داخل صفحاته، وجديراً بالذكر، سيتواجد الكثير من المواقع الإلكترونية الرسمية التي ستتولى مهام أيضًا تلك العملية، وعلى رأس تلك المواقع، موقع اليوم السابع، موقع مصراوي، وكما ستظهر تلك النتيجة في المدارس في اليوم التالي بعد الإعلان، وعن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في الأقصر الفصل الدراسي الأول 2019 سيكون في موعد أخره البدايات الأولى من الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الأقصر الفصل الدراسي الأول 2019

ومن خلال تتبع عملية الامتحانات داخل المحافظة، أكد الكثيرين من طلاب وطالبات تلك الفرقة أن جميع الامتحانات جاءت لتصب في مصلحة الطالب المتوسط، كما أكد الكثيرين أن أمتحان مادة العلوم جاء صعب، ولكن بعد تشكيل لجنة برئاسة عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، تبين أن جميع أسئلة المادة جاءت من المقرر الذي تم تدريسه في الكتاب المدرسي، كما أن جميع الأسئلة واضحة من زاوية الصياغة اللغوية، وأن إجاباتها سهلة وبسيطة وموضوعية ومقالية، أي بشكل متنوع.