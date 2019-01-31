جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية في أسوان 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية أسوان التعليمية ليقف أمامها جميع طلابها وطالباتها بتركيز شديد، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم أو الرقم القومي كما ذكر بعض المواقع الإلكترونية الأخرى، وقد تظهر فور اعتمادها مباشرةً من اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان،علمًا بأن يتواجد رابط ظهور هذه النتيجة أدناه ومن خلاله يستطيع جميع أبناء تلك الفرقة الدراسية الهامة التعرف على المجموع الكلي وكافة درجات جميع المواد الأساسية وأيضًا المواد الغير مضافة للمجموع.

نتيجة الشهادة الاعدادية في أسوان 2019 الترم الأول

لعل الجميع يعي جيدًا أن النتيجة تمر بالكثير من العمليات داخل لجان الكنترول من أججل الظهور والإعلان، لذا فقد انتهت بالفعل عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، وبدأت عملية المراجعة الدقيقة للدرجات والإجابات، وفور الانتهاء من هذا الأمر تدخل عملية رصد الدرجات داخل الشهادات وأجهزة الحاسوب، ومن ثم إرسال كشوف نتيجة 3 اعدادي في أسوان الفصل الدراسي الأول 2019 إلى موقع مديرية أسوان التعليمية من أجل إتخاذ اللازم.

موقع مديرية أسوان التعليمية

كما يعلم الجميع أن موقع مديرية أسوان التعليمية هو رائد عملية الظهور والإعلان، كما يعلم أيضًا الكثيرين، أن هناك عدد من المواقع ستشارك معه في تلك المهام وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، وموقع مصراوي، وسيتم الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم أو الرقم القومي كما يزعم الكثير من المواقع الإلكترونية الأخرى، وجديرًا بالذكر، سيتم إعلان تلك النتيجة في المدارس في اليوم التالي بعد الظهور.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في أسوان الترم الأول 2019

ومن خلال تتبع عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة، تبين أن نتيجة العينة العشوائية جاءت جيدة إلى حد كبير، مما يعكس عن ارتفاع نسبة النجاح غي نتيجة الشهادة الاعدادية في أسوان الفصل الدراسي الأول 2019، وهذا يعكس أيضًا باتساع آفاق الطلاب بالمناهج الدراسية، كما يُذكر أن جميع الامتحانات جاءت على مواصفات وزارة التربية والتعليم ولم تخرج عن المقررات الدراسية التي حددتها الوزارة من قبل.