جاءت نتيجة نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بقنا ليقف أمامها جميع طلابها وطالباتها بتركيز شديد، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم أو الرقم القومي كما ذكر بعض المواقع الإلكترونية الأخرى، وقد تظهر فور اعتمادها مباشرةً من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، يتواجد رابط ظهور تلك النتيجة أدناه ومن خلاله يستطيع جميع أبناء تلك الفرقة الدراسية الهامة التعرف على المجموع الكلي وكافة درجات جميع المواد الأساسية وأيضًا المواد الغير مضافة للمجموع.

نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا 2019 الترم الأول

الجميع يعلم أن عملية تصحيح الأوراق ومراجعتها الدقيقة تأخذ وقت طويل، ولك من أجل تفادي الأخطاء، وبعدها تأتي عملية رصد الدرجات في الشهادات وأجهزة الحاسوب داخل اللجان، ومن ثم إرسال الكشوف إلى موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة قنا، لذا فقد تأخذ تلك العملية حوالي 10 أيام، لذا نستطيع أن نُجزم أن نتيجة 3 أعدادي في قنا الفصل الدراسي الأول 2019 ستظهر مع بدايات الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

موقع مديرية التربية والتعليم بقنا

يعلم الجميع أن موقع مديرية التربية والتعليم بقنا هي المسؤولة عن عملية ظهور النتيجة، وأيضًا سيتولى ها الأمر أيضًا بعض المواقع الإلكترونية الرسمية وفي مقدمتهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، كما سيتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم أو الرقم القومي كما يزعم بعض المواقع الإلكترونية، علمًا بأن سيتم الإعلان في المدارس ثاني الظهور والإعلان مباشرةً.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في قنا الترم الأول 2019

ومن خلال تتبعنا أثناء الامتحانات، أكد معظم طلاب وطالبات تلك الفرقة، أن امتحانات هذا الترم جاءت متوسطة المستوى باستثناء بعض الأسئلة المحورية لإبراز الفائقين، وكما أن جميع الامتحانات جاءت طبقًا لمواصفات وزارة التربية والتعليم التي حددها في وقت سابق، ومن خلال تصحيح العينة الأولى العشوائية، أكد الكثيرون أن نتيجة الشهادة الاعدادية في قنا الترم الأول 2019 ستكون رائعة وقد تتفوق عما سبق من نتائج في تلك الفرقة الدراسية.