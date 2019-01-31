تفاصيل وموعد حفل “ماريا كاري” بالسعودية / وأسعار التذاكر واماكن البيع

تستقبل المملكة العربية السعودية يوم 31 يناير 2019، الحفل الأول للمطربة العالمية “ماريا كاري” Mariah Carey المقام ضمن فعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، كإحدى الأمسيات الفنية المقامة في المنطقة الترفيه على أرض مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، هذا وقد استعدت المملكة العربية السعودية لهذا الحدث العالمي لاستقبال مشاهير الغناء والموسيقى العالمية، من ضمن خطط التطوير الترفيهي الاجتماعي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، لجذب أنظار العالم اتجاه المملكة العربية السعودية، في إطار تنفيذ رؤية المملكة في ثوبها الجديد عام 2030، لذلك بدأت المملكة تنفيذ عدة خطوات جادة جريئة في الجانب الترفيهي الرياضي الاجتماعي الفني على مستوى السعودية من جانب “الهيئة العامة للترفيه”.

والجدير بالذكر إقامة حفلات متتالية أخرى لفنانين عالميين كأول مرة في السعودية، في اليوم التالي 1 فبراير، حيث ستغنى الفنانة بلقيس فتحي المغنية الخليجية الأكثر شهرة في منطقة الخليج، بمشاركة الفنان الجامايكي “شون بول” حيث تمتزج لأول مرة الأغنية الغربية مع الأغنية الخليجية.

موعد حفل المطربة العالمية “ماريا كاري”

من المقرر أن تحيي نجمة الغناء العالمية ماريا كاري في المملكة العربية السعودية لأول مرة حفل غنائي ضخم ، حيث يقام الحفل في يوم الخميس القادم 31 يناير 2019، بمشاركة أشهر نجوم الدي جي العالمي ” Tiesto “، ومن المقرر إقامة الحفل في الأوقات التالية على الهواء مباشراً:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الكويت.

تعرف على أسعار تذاكر حفل المطربةالعالمية “ماريا كاري” بالسعودية 2019

حفل المطربة العالمية “ماريا كاري”

قسمت أسعار تذاكر حفل الفنانة العالمية ماريا كاري إلي فئات لتشمل كافة المستويات كالآتي:

تبدأ الأسعار من 295 ريال سعودي .

395 ريال سعودي.

795 ريال سعودي.

1995 ريال سعودي.

أشهر ما قدمت الفنانة العالمية “ماريا كاري”

قدمت المغنية العالمية المشهورة الكثير والكثير على مر مشوارها الفني الطويل منها:

” we belong together ”

” touch my body ”

” heartbreaker ”

” vision of love ”

والجدير بالذكر أثار خبر مجيء الفنانة العالمية ماريا كاري إلي السعودية، ردود فعل إيجابية كثيرة على مدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين السعوديين المرحبين بها على أرض وطنهم السعودية.

المملكة العربية السعودية تنهى كافة الاستعدادت المقامة لاستقبال كافة نجوم الفن حول العالم على أرضها، كحدث عالمي يتم لأول مرة على الأراضي السعودية.