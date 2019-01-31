كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولى لـ عادل إمام في كواليس تصوير "فلانتينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق تصوير مسلسل "فلانتينو"، للنجم الكبير عادل إمام، صباح الأربعاء بعد تحضيرات استغرقت عدة أشهر، للمنافسة به خلال السباق الرمضانى المقبل، حيث تعاقدت مجموعة إعلام المصريين على عرضه عبر قنواتها طوال أيام الشهر الكريم. وجمعت مشاهد اليوم الأول بين الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، والتى تجسد دور زوجته الأولى، كما حرص مؤلف العمل أيمن بهجت قمر على التواجد فى يوم التصوير الأول، ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم دلال عبد العزير، سامح حسين، طارق الابياري، محمد كيلاني، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، من إخراج رامي إمام.

ويصور النجم الكبير عادل إمام، مسلسله الجديد "فلانتينو"، بعد عودة الحياة للمسلسل مرة أخرى في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان العمل مهددًا بالخروج من السباق الرمضاني المقبل.

وأشارت تقارير صحفية، أن السبب الرئيسي وراء قرار الشركة المنتجة بالإسراع في تصوير المسلسل، هو تخوف المنتجين رامي إمام وهشام تحسين من الشرط الجزائي المتواجد في العقد المبرم مع "إعلام المصريين".

وكانت الشركة قد اشترت حق العرض الحصرى لـ"فالنتينو"، على قنواتها في مصر، خلال السباق الرمضاني المقبل.

وجاء تأخر بدء تصوير المسلسل، وتهديده بالخروج من ماراثون دراما رمضان، بعد أن طالبت الشركة المنتجة للعمل، شركة "إعلام المصريين"، بدفع مبلغ أكبر من المتفق عليه، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض الشديد.

هذا الأمر جعل الشركة المنتجة تهدد بعدم البدء في العمل، وهو ما قابلته شركة إعلام المصريين بإخراج المسلسل من خريطتها الرمضانية، بل وهددت الشركة المنتجة بالشرط الجزائي إن لم يتم تجهيز العمل قبل رمضان.

وقال المنتج هشام تحسين، في تصريحات صحفية إن الشركة بصدد التعاقد مع البطلة الثانية المقرر أن تقف أمام الزعيم، بعدما تم التعاقد مع الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، والفنانة الشابة هدى المفتي، وطارق الإبياري.

وأوضح تحسين أنه جار التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة، إذ رشحت الشركة أكثر من نجمة، وجار التفاوض معهن من أجل الاستقرار على إحداهن خلال الأيام المقبلة.

في السياق ذاته أوشك المؤلف أيمن بهجت قمر على الانتهاء من كتابة 17 حلقة، لتسليمها للشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة، إذ يواصل كتابة الحلقات المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وكشف الفنان عادل إمام، آخر ما وصلت إليه دراما مسلسله الرمضاني المقبل "فالنتينو"، والذي دارت حوله الكثير من الشائعات الفترة الماضية.

وأكد "الزعيم" أن مسلسل "فالنتينو" يسير في مساره الطبيعي بلا أي عراقيل أو عواقب تمنع سير عملية التصوير، مطالباً بعدم الاجتهادات الخاطئة قائلاً: "كفاية اجتهادات… خلينا نشتغل".

وأوضح الفنان عادل إمام أنه تم الانتهاء من كتابة 15 حلقة حتى الآن من المسلسل الذي تولى مهمة تأليفه أيمن بهجت قمر، فيما يخرجه ابنه رامي إمام، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز.

وذكرت مصادر مقربة من فريق العمل في وقت سابق أن “الشركة المنتجة ماجنوم تبحث خلال الفترة الحالية عن قناة عربية، تقوم بشراء المسلسل لعرضه في رمضان المقبل”.

وفي الوقت الذي سادت فيه شائعات عن تأجيل المسلسل، رد السيناريست أيمن بهجت قمر المؤلف بأنّه لا يعلم أي تفاصيل عن تأجيل تصوير المسلسل أو خروجه من السباق الرمضاني.

يذكر أن عادل إمام خاض سباق دراما رمضان الماضي، بمسلسل "عوالم خفية"، والذي حقق نجاحًا متوسطًا من حيث نسب المشاهدة.