نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية الفصل الدارسي الأول 2019

حالة من التوتر والقلق خلقها انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية، وباتت تتملك طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، وتسيطر على أولياء أمورهم أيضا، نتيجة انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2019، فمن المتوقع ظهورها في الأيام القادمة فور اعتمادها من محافظ الشرقية، وسيتم تواجدها على موقع التربية والتعليم الإلكتروني أو على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية. وسنتابع معكم آخر التحديثات الخاصة بظهور النتيجة، خاصة وأن محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة والتي يتأخر بها ظهور النتيجة عن باقي المحافظات.

وقد قام عبد الحميد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بنفسه وزار عددًا من المدارس للتأكد من سير العمل بشكل منضبط وسليم، وقد أكد على:

علي عدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان سواء للطالبات أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة، وأعطي تعليماته بتوفير سبل الراحة الطلاب.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية:

الشهادة الإعدادية

نترقب ظهورها قريبا، وسنوافيكم دائما بالتطورات والمعلومات الصحيحة، والتي تكون صادرة عن تصريحات كنترول الشهادة الإعدادية. وقد انتهت امتحانات الإعدادية في محافظة الشرقية الأيام الماضية، ومن بعدها بدأت أعمال التصحيح لتجميع النتائج، كما حصل الطلاب والطالبات على أجازة نصف العام، لأخذ فترة راحة قبل معاودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

ولكن بالطبع تسيطر عليهم حالة من القلق والخوف من نتيجة الشهادة الإعدادية التي تعتبر مرحلة فاصلة ومهمة لهم فمن خلالها سيمكنهم الانتقال للتعليم الثانوي أو التعليم الفني.

وتحتوي الشرقية على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة أبو كبير.

إدارة الابراهيمية.

إدارة الحسنية.

إدارة الصالحية الجديدة.

إدارة العاشر من رمضان.

إدارة القرين.

إدارة القنايات.

إدارة أولاد صقر.

إدارة بلبيس.

إدارة ديرب نجم.

إدارة شرق الزقازيق.

إدارة فاقوس.

إدارة كفر صقر.

إدارة مشتول السوق.

إدارة منيا القمح.

إدارة ههيا.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس:

حيث يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق إدخال رقم جلوسك واسمك في الموقع الإلكتروني للتربية والتعليم، أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا، وأحيانًا يقدم موقع الشرقية توداي خدمة النتائج لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ويمكننا توفير نتيجة الشهادة الإعدادية لك هنا بعد ظهورها رسميا، من خلال ترك اسمك ورقم الجلوس الخاص بك في التعليقات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول

المادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية العلوم الدراسات الاجتماعية الرياضيات المجموع الكلي الدرجات 40 30 20 20 30 140

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية