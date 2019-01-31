نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2019 للترم الأول مع رابط معرفة النتيجة

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في القليوبية ظهور النتيجة للفصل الدراسي الأول، وتسيطر حالة من القلق عليهم وتمنعهم من الإستمتاع بفترة الراحة الحالية وهي أجازة نصف العام، التي تكون فاصل قصير بين الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني لتجديد النشاط والتركيز ومعاودة الدراسة بنشاط مرة أخرى، وسنوافيكم دائما بكافة الأخبار والتحديثات حول ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

حيث تحتوي محافظة دمياط على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة الخصوص.

إدارة العبور.

إدارة القناطر الخيرية.

إدارة بنها.

إدارة شبين القناطر.

إدارة شرق شبرا الخيمة.

إدارة طوخ.

إدارة غرب شبرا الخيمة.

إدارة قليوب.

إدارة قها.

إدارة كفر شكر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول في محافظة القليوبية:

الشهادة الإعدادية

يتوقع ظهورها قريبا بعد إعتمادها من محافظ القليوبية، وسنوافيكم لاحقا بتحديثات ظهورها، وسنرصد لكم التصريحات الخاصة بكنترول الشهادة الإعدادية، حيث أن بعد إنتهاء إمتحانات الشهادة الإعدادية الأيام القليلة الماضية، بدأت عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الإجابات، وفور إعتمادها من المحافظ، ستظهر رسميا على المواقع المخصصة وفي المدارس، ونأمل في المزيد من النجاح والتفوق لكل الطلبة والطالبات.

وقد ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية، والتي حظيت بأعلى نسبة نجاح حتى الىن على مستوى المحافظات بلغت 86.1%، كما ظهرت النتيجة بمحافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح85.1%، وحققت الجيزة نسبة نجاح 71.23%، بينما حققت مطروح نسبة نجاح بلغت 73.3%.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة القليوبية :

يتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعداية قبل نزولها في المدارس عن طريق الأنترنت، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة، أو عن طريق موقع القليوبية التعليمي بنفس الخطوات السابقة من هنا.