نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية 2019 للترم الأول مع رابط معرفة النتيجة وموعد ظهورها...

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية للفصل الدراسي الأول 2019، التي ينتظرها الطلاب بتحمس شديد آملين في النجاح والتفوق، والانتقال للمرحلة التعليمية التالية، وهي بمثابة حافز قوي لهم لبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجهد وتفوق أكبر، حيث أنها تعتبر مرحلة هامة في مستقبلهم وتحدد شكل المرحلة التعليمية التالية، وهي الدخول للثانوية العامة أو بدأ التعليم الفني، وسنوافيكم بكل التطورات والتحديثات حول هذا الأمر، مع الدعاء لكم بالمزيد من النجاح والتفوق.

كما تحتوي محافظة الإسماعيلية على الإدارات التعليمية التالية :

إدارة أبو صوير.

إدارة الإسماعيلية.

إدارة التل الكبير.

إدارة القصاصين.

إدارة القنطرة شرق.

إدارة القنطرة غرب.

إدارة فايد.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية ، ووعد ظهور النتيجة :

موقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال إدخال رقم الجلوس والاسم في موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وأيضا من خلال موقع الإسماعيلية التعليمي من هنا.

يترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية قريبا وقد تكون خلال الساعات القادمة، فهي تظهر فور اعتمادها من محافظ الإسماعيلية، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الإجابات في الكونترول، كما يتمتع الطلاب الآن بفترة راحة قصيرة، لاستعادة النشاط والتركيز اللازم للقدرة على الدراسة من جديد في الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، نتمنى لكم دوام النجاح والتفوق .

وقد ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والأسكندرية وكفر الشيخ، إلا أنها لم تظهر بعد في محافظة القاهرة، ولكن من المقرر أن تظهر يوم السبت القادم، كما لم تظهر في أي من محافظات القناة مثل بورسعيد والسويس.

ملحوظة:

إذا أحببت معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلالنا، فقط قم بترك الاسم ورقم الجلوس الخاص بك في التعليقات وسنرد عليك فور ظهورها رسميا.