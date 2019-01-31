نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لمحافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد منذ قليل الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 وذلك بعد انتهاء التصحيح وأعمال الكنترول الذى تضمن رصد وجمع درجات الطلاب والطالبات فى جميع المواد المختلفة ، وقام المحافظ بتهنئة الطلاب والطالبات المتفوقين وتمنى لهم استمرار التقدم والنجاح .

وأكدت السيدة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ان الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط وان نسبة النجاح تجاوزت 85.76% ، حيث حضر الامتحانات عدد 51 ألف و 766 طالب وطالبة من اصل 52 ألف و302 طالب وطالبة،وان مديرية التربية والتعليم فى كفر الشيخ لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب او أولياء الأمور.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لمحافظة كفر الشيخ

يستطيع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال هذه الروابط:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 لباقي المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة القاهرة من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الجيزة من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الإسكندرية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة البحيرة من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الغربية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة القليوبية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة المنوفية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة دمياط من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة مطروح من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الإسماعيلية من هنا

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