نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسوان 2018/2019 للترم الأول مع رابط معرفة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان للفصل الدراسي الأول 2019، سيتم ظهورها فور انتهاء الكونترول من عمليات التصحيح والمراجعات وتجميع النتائج، وبعد اعتمادها من محافظ أسوان، ستظهر بعدها رسميا وستستطيع معرفة مدى مستوى تحصيلك الدراسي من الفصل الدراسي الأول، وسيكون حافز لك لمتابعة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، والدراسة بجهد لتحقيق النجاح والتفوق في نهاية العام الدراسي، والانتقال للمرحلة التعليمية التي تليها سواء مرحلة التعليم الثانوي أو التعليم الفني.

كما تحتوي محافظة أسوان على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة أسوان.

إدارة ادفو.

إدارة كوم امبو.

إدارة دراو.

إدارة نصر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2019:

الشهادة الإعدادية

لم يتم الاعلان رسميا عن الموعد الدقيق لظهورها حتى الآن، ولكن عادة تظهر بعد اعتمادها من محافظ أسوان، ثم تستطيع معرفتها على الأنترنت عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، أو موقع أسوان التعليمي، كما أن حالة القلق والتوتر التي تسيطر على الطلبة بسبب انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية، تمنعهم من الاستمتاع بإجازة نصف العام حاليا، وهي عادة تكون فترة قصيرة بين الدراسة في الفصل الدراسي الأول والدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وتجعلهم مقبلين على الدراسة بتركيز في الترم الثاني، حيث أن الشهادة الإعدادية تعتبر مرحلة مهمة ومصيرية للطالب، فهي تحدد شكل مستقبله بين التعليم الثانوي والتعليم الفني.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في أسوان :

بخطوات بسيطة تستطيع معرفتها عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني ستجد نافذة تطلب منك إدخال رقم الجلوس والاسم لتظهر لك النتيجة، وأيضا يمكنك معرفتها بنفس الخطوات السابقة من موقع أسوان التعليمي من هنا، وأيضا بكتابة الاسم ورقم الجلوس أسفل هذا الخبر، وسنجيبك عقب ظهورها بشكل رسمي.