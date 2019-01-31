أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم “محمد عطية” أن من المُقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة اليوم الخميس الموافق 31 يناير من قبل محافظ القاهرة اللواء “خالد عبد العال” بعد الانتهاء من مراجعتها ورصد درجات طلاب الصف الثالث الإعداد الترم الأول، وأضاف أن العاصمة تضمن عدد 34 كنترولاً تم تجميعها بالكامل مع تحري الدقة والشفافة فى تصحيح أوراق الامتحانات لكي يأخذ كل طالب حقة ولا يظلم، وأن نسبة النجاح هذا الترم كبيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة :-

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

نرصد لحضراتكم في هذا المقال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب ومعرفة النتيجة بكل سهولة دون الذهاب إلى المدرسة، لكي يطمن أولياء الأمور عن نتيجة أولادهم فى الفصل الدراسي الأول، حيث تُعد الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية فى حياة كل طالب، لإنها تحدد مصيرية فى التحاقه بمرحلة التعليم الثانوي أو التعليم الفني، لذلك الآباء والأمهات فى تلك الفترة فى حالة ترقب للشديد للإعلان عن النتيجة منتظرين نتيجة مرضية لكل الجهد المبذول معهم فى المذاكرة .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس :-

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