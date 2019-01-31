رابط استعلام نتيجة اولى ثانوي 2019 نصف العام الاختبارات التجريبية الثانوية التراكيمية وزارة التربية...

ينتظر مئات الآلاف من الطلاب بمصر، إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 التجريبية، وذلك بعد نهاية امتحانات جميع المدارس يوم الخميس الماضي، لتبدأ مراحل تصحيح ومراجعة ورصد الامتحانات الموحدة للصف الأول الثانوي في جميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر المختلفة، في الوقت الذي تراقب فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي التجريبية والتي تم تطبيقها بنظام “الكتاب المفتوح:” لأول مرة في تاريخ التعليم المصري، استعداداً لتطبيق آليات الثانوية التراكمية الجديدة.

وتقدم طلاب الصف الأول الثانوي إلى امتحانات الترم الأول التجريبية للعام الدراسي الحالي، وبلغ عددهم ألف و355 طالبًا وطالبة في مختلف محافظات مصر، وسط قلق كبير من الأهالي وأولياء أمور الطلاب من النظام التعليمي الجديد وتأثيره على الحركة التعليمية في مصر، وهي امتحانات “الأوبن بوك” والتي تعتمد على التذكر والفهم بعيداً عن الحفظ والتلقين المتبع في الامتحانات العادية.

نتيجة الصف الاول الثانوي هنا

وتتم أعمال تصحيح الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي “اولى ثانوي” داخل المدرسة دون احتساب مجموع الدرجات للمجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالصف الثاني الثانوي، ودون التقيد بنجاح أو رسوب، حيث تعتبر امتحانات تدريبية للطالب على نظام التعليم التراكمي الجديد، والذي استحدثته الوزارة لتحسين مستوى التعليم بالبلاد.

هذا وخاطبت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات التعليمية في محافظات مصر، بضرورة الإلتزام بالقواعد في تصحيح وإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي هذا العام، وأكدت على كافة المديريات التعليمية بالمحافظات بإرسال تقارير شاملة عن النتائج للوزارة حتى يتم تقييم التجربة بشكل كامل.

ونترقب معكم خلال الأيام المقبلة ظهور نتيجة أولى ثانوي الامتحانات التجريبية برقم الجلوس، ويمكنكم ترك رقم جلوسكم بالأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة بعد ذلك عندما تظهر النتائج.

بحسب ما صرح به محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة خلال الساعات الماضية، فإن نتيجة الصف الاول الثانوي بالمحافظة ستظهر نهاية الأسبوع الجاري.

ظهرت نتائج الصف الأول الثانوي في بعض المدارس على مستوى الجمهورية بنظام الكشوفات دون رفعها عبر الإنترنت.