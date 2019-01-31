رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان 2019 “الصف الثالث الاعدادي” برقم الجلوس مديرية التربية...

بإمكانكم متابعة تلك المقالة من أجل معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة اسوان، وسنكون متابعين لنتائج الترم الأول بمحافظة أسوان للشهادة الإعدادية 2019 حتى ظهورها، حيث تقوم الكنترولات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان الآن بعملية التصحيح لكافة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب ومن المتوقع ان تنتهي تلك العملية خلال الأيام المقبلة وبعدها ستكون النتيجة متاحة للجميع إلكترونياً

وانتهت طلبة الشهادة الإعدادية بأسوان من أداء الامتحانات الخاصة بها، وسيكون عليهم الانتظار حتي ظهور النتيجة على موقع مدرية التربية والتعليم التابع لمحافظة أسوان ووزارة التربية والتعليم المصرية، وستكون النتيجة متاح جلبها برقم الجلوس الخاص بكل طالب، ومن المنتظر أن يعتمد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد نهاية عملية التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان

تتواصل أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لإعلان النتائج خلال الأيام المقبلة وستكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان متاحة عبر رابط مديرية التربية والتعليم باسوان المتواجد بالأعلي

احتمالات كبيرة لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة اسوان خلال الساعات القليلة المقبلة وسنكون متابعين معكم حتى حدوث ذلك فتابعونا.