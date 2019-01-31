جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ليقف أمامها الجميع من أبناء تلك الفرقة الدراسية الهامة، حيث يترقب الجميع الآن لحظة اعتمادها من السيد اللواء حمدي عثمان، محافظ الدقهلية، وبعدها وفي خلال دقائق قد تكون معدودة للغاية سيتم إعلان النتيجة، وسيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الموقع المذكور أعلاه، ورابطه متواجد أدناه، ومن ثم سيعلم جميع طلابها وطالباتها المجموع الكلي وكافة الدرجات لكل المواد.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الدقهلية 2019 الترم الأول

كما لابد أن ننوه طلابنا إلى كثير من الأمور من أجل إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الدقهلية الترم الأول 2019، وهي لابد من الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحان، ومن ثم مراجعتها الدقيقة للغاية، وتأتي مرحلة رصد الدرجات، وأخيرًا رفع تلك النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وسيتم فتح الستار عليها كما أشرنا أعلاه.

موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

كما من المؤكد أيضًا أن موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية هو المسؤول الأول في إعلان تلك النتيجة، ومن المعروف أيضًا أن هناك الكثير من المواقع الرسمية ستقوم بنفس المهمة وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، علمًا بأن أكد القائمين على هذه العملية أن إعلان نتيجة 3 اعدادي الدقهلية ستكون مع بدايات الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام من أجل إعادة الأوراق من جديد أو السير على نفس نهج الترم الأول وذلك لطلاب تلك الفرقة.

نتيجة الصف الثالث في الدقهلية الترم الأول 2019

مرت عملية الامتحانات على خير، وكافة الإجراءات القانونية تم إتخاذها مع جميع حالات الغش والشغب التي جاءت قليلة للغاية، ومن خلال تصحيح العينة العشوائية في كل مادة على حدة، تبين أن هناك ارتفاع في نسبة النجاح عن العام السابق، وهذا ما يدل على نشاط القائمين على التعليم في المحافظة وأيضًا جميع طلاب وطالبات تلك الفرقة على وعي تام بالمواد الدراسية.