تراند اليوم : ارطغرل 133 الجزء الخامس : قيامة ارطغرل الحلقة 133 مترجمة : ارطغرل الجزء الخامس الحلقه 133 كاملة

ارطغرل 133 الجزء الخامس قيامة ارطغرل الحلقة 133 مترجمة ارطغرل الجزء الخامس الحلقه 133 مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 133 ،تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

ارطغرل من بطولة إنجين التان وإسراء بيلجيتش ، ويتدث عن تفاصيلتزايد تهديدات المغول بشكل خطير في انحاء انطاكية وحلب في وقت ضعف عهد الدولة السلوجقية فلم يكن هناك من يستطيع صد هؤلاء الغزاة حتى ظهر أرطغل بن سليمان شاه الشجاع الذي بدأ هيكلتة من الداخل من خلال تنقية الخونة داخل القرية حتى لا تأتي الهزيمة من الظهر ويستطيع أن ينصب تركيزه على أعدائة لأطول فترة ممكنة ليصنع أسطورتة الخاصة التي حررت أهلة من قهر وخراب طال جميع أهلة.

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا .

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الرابعونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الرابع من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الرابع

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب دعوة 10727 27500 أفقي وطن 11012 27500 أفقي

قيامة أرطغرل 133 الجزء الخامس مترجمة بالكامل للعربية

يذاع مسلسل قيامة أرطغرل على 5 قنوات عربية بالإضافة إلى قناة TRT 1 التركية المالكة لحقوق بث المسلسل، والقنوات العربية هي قنوات، دعوة، ووطن، والشرق، قطر، والمشرق، وستذيع قناة TRT التركية الحلقة يوم الأربعاء القادم الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، أيضاً يتم نقل الحلقات على موقع النور بعد بثها على قناة TRT بساعات قليلة مترجمة ومدبلجة للعربية، كما ستقوم قناة اليرموك ببث الحلقة 133 من مسلسل أرطغرل مترجمة على شاشتها، ونعرض لكم موعد عرض الحلقة على القناة وترددها.

موعد عرض أرطغرل 133 على قناة دعوة

ستقوم قناة دعوة الفضائية بنقل حلقات مسلسل أرطغرل الجزء الخامس كل خميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت مصر والأردن، وفيما يلي تردد القناة على النايل سات

قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

تردد قناة TRT التركية

تنقل قناة تي اَر تي التركية حلقات الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع حصرياً وقبل أي موقع أو قناة أخرى، وذلك لأنها المالك لحقوق بث المسلسل، ومن المقرر أن تعرض القناة الحلقة 133 من مسلسل أرطغرل يوم الأربعاء القادم الموافق 14 نوفمبر 2018، وننشر لكم تردد القناة.

تردد القناة القمر الصناعي الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز 11042 تركسات Turk sat 42°E عمودي 5/6 8400 10928 يوتلسات Eutelsat 7°E عمودي 5/6 30000

كما يمكن مشاهدة أرطغرل 133 من خلال البث المباشر لقناة TRT 1 التركية وذلك يوم الأربعاء الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة.

ترددات القنوات العربية الناقلة لمسلسل أرطغرل

تعرض العديد من القنوات العربية حلقات مسلسل أرطغرل مترجمة ومدبلجة للعربية، وهذه القنوات عددها 6 قنوات تبث على القمر الصناعي نايل سات وأبرزها قناة الدعوة الفضائية، ولكن حتى الاَن لم تعلن بشكل رسمي عن عرض المسلسل سوى قناة اليرموك، ودعوة.

قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

قناة فور شباب: تردد 11316 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قيامة أرطغرل الجزء الخامس