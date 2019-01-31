الآن بالاسم ورقم الجلوس احصل على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ

لجميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ، أعتمد منذ قليل محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه وفي حضور وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثينه كشك نتيجة إمتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ للعام الدراسي الجاري 2018/2019، وذلك بعد أن أنتهت كافة أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ للفصل الدراسي الأول نحو 85.76%.

كيفية معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ 2019:

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ معرفة نتيجة إمتحانات نصف العام الدراسي من خلال ما يلي:

1- القيام بترك رسالة في تعليقات الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس حيث سنقوم بعرض النتيجة لتكون أول من يعلم نتيجته.

2- من خلال مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بعد ان تقوم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ برفع النتيجة على موقعها الالكتروني من خلال الضغط هنا

3- من خلال بوابة فيتو الضغط هنا

من جهة اخري فقد اعلنت بثينه كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأن إدارة بيلا التعليمية جاءت في المركز الأول على مستوى الادارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، ثم تلتها إدارات سيدي غازي، شرق كفر الشيخ، قلين ، غرب كفر الشيخ، فوه ، الحامول، الرياض ، سيدي سالم، دسوق ، مطوبس، بلطيم، برج البرلس.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إلى أن ترتيب المواد حسب نسب النجاح كانت كمايلي: لغة عربية ثم اللغة الانجليزية، ثم الدراسات الاجتماعية، ثم الرياضيات، ثم العلوم، وأخيراً الكمبيوتر والتربية الدينية والتربية الفنية.