نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2019 برقم الجلوس “ثالثة اعدادي” الترم الأول مديرية...

نقدم لكم من خلال المقالة التالية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2019، حيث انتهى جميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، من أداء امتحانات الترم الأول من الصف الثالث الاعدادي، وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية التي تتبع المحافظة، وكانت عملية سير الامتحانات قد تمت بشكل جيد، وقد انتظر آلاف من الطلاب والطالبات، ممن أدوا الامتحانات، ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، ويمكنك معنا معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2019 من خلال سطور مقالتنا التالية، حيث انتهت اليوم، أعمال تصحيح أوراق الإجابات على قدم وساق، وقد كان كل ما ينتظره الطالب في دمياط، لكي يعرف نتيجته هو، إنهاء التصحيح ثم رصد الدرجات وتجميعها، وسوف تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بإصدار كشوف الأسماء الخاصة بالطلبة، وتحتوي على نتائجهم الكلية فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2019

وقد تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، السيد أحمد سويلم، جميع أعمال لجان التصحيح والكنترول، وأكد على مراعاة الدقة ومصلحة الطالب، كما طالبهم بالعمل الجاد، من أجل إنهاء التصحيح في وقته، لذا فقد أكدت المصادر المقربة من مديرية التربية والتعليم في دمياط، على ظهور النتيجة خلال أيام، وهذا مراعاة لحال الطلاب وأولياء الأمور، الذين كانوا يراقبون ظهور النتيجة بشكل كبير، حيث تمثل الشهادة الاعدادية نقطة تحويل مسار في مشوار الطالب المصري.

وقد شددت محافظ دمياط الأستاذة الدكتورة منال عوض على:

مراعاة الدقة في تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، كما أكدت على على الجدية والعدالة ومراعاة الدقة في عملية تقدير الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية

تحتوي نتيجة الاعدادية التي سوف تظهر لك، على تفاصيل المجموع الكلي الذي حصده الطالب، وذلك من إجمالي 140 درجة، كما سوف تحصل على تفاصيل درجات المواد الأساسية على حدى، وتأتي مادة اللغة العربية في المرتبة الأولى، برصيد 40 درجة، وتتقاسم المركز الثاني كلا من، الرياضيات بفرعيها الهندسة والجبر، واللغة الإنجليزية برصيد 30 درجة، وأخيرا تأخذ كلا من العلوم والدراسات، 20 درجة لكل منهما، وتجرى عمليات التصحيح والرصد، بأسرع مما سبق، فالمعلمون والمصححين يتسابقون مع الزمن، من أجل ظهور النتيجة في أقرب وقت، مع مراعاة كلا من الدقة، وانتظار الأهالي والطلاب، الذي طال أمده كثيراً، منذ انتهاء الامتحانات منذ أسبوعين.

نتيجة الترم الأول محافظة دمياط

وقد توزيع طلبة الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 للمرحلة الإعدادية على كافة مدارس المحافظة في 126 لجنة امتحانات، ويمكنكم متابعة نتائج محافظة الدقهلية بسهولة من هذا الرابط، كما يمكنكم متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية من خلال الرابط التالي.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، حسبما صرحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بينما ظهرت بالفعل نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات، كمحافظة الجيزة ومحافظة مطروح، وكذلك محافظة الأسكندرية ومحافظة كفر الشيخ، ومن المتوقع ظهور جميع النتائج الأسبوع المقبل.